Wat heeft Bolsonaro in zijn eerste jaar als president bereikt?

Werkloosheid hoog

Als er één ding is waar Jair Bolsonaro verschil wil maken ten opzichte van zijn linkse voorgangers, dan is het de economie, in de eerste plaats door met bezuinigingen de overheidsfinanciën op orde te krijgen (Brazilië heeft een staatsschuld van een kleine biljoen euro). Daarnaast is de hoop gevestigd op het (internationale) bedrijfsleven, maar dat heeft nog weinig enthousiasme getoond om te investeren. “Investeerders schrikken terug voor Latijns-Amerika vanwege de sociale onrust”, aldus econoom Adhemar Mineiro. “De Braziliaanse regering genereert onder meer door het gebrek aan milieubewustzijn weinig sympathie in het buitenland.”

De economische groei van 0,6 procent in het derde kwartaal werd door de regering als succes gepresenteerd, net als de bijna een miljoen nieuwe banen die er in 2019 bijkwamen. Maar zonder grotere overheidsinvesteringen zal er de komende jaren niet veel groei meer te behalen zijn. De werkloosheid blijft hoog, ongeveer 12 procent van de beroepsbevolking. Bovendien is er veel verborgen werkloosheid: volgens het IBGE, het instituut voor Geografie en Statistiek, werkt ruim 40 procent van de beroepsbevolking in de informele sector, het hoogste percentage sinds in 2015 de economische crisis in het land begon.