Wat gaat de Chinese president Xi doen: laat hij de coronateugels vieren of gaat hij hard optreden?

De Chinezen wachten gespannen af. De protesten van afgelopen weekeinde gaan maar door, maar wat Peking betreft zíjn er helemaal geen protesten. En zolang die er volgens de centrale regering niet zijn, mogen de lokale autoriteiten de boel rustig houden. Zo worden in de Wulumuqi-straat in Shanghai demonstranten weggejaagd en opgepakt. Agenten kijken vanachter barricades dreigend toe. Vergelijkbare situaties waren er in een hele reeks andere Chinese steden, zo bleek uit berichten op Chinese sociale media.

Het is moeilijk om het gewicht van de protesten die zaterdagavond begonnen, te overschatten. Bijzonder is de variatie onder de demonstranten. In Wulumuqi, ook wel Urumqi genoemd, eisten mensen een einde aan de lockdowns die daar al maanden duren. Ze zwaaiden wel met een rode vlag, om hun steun aan de Chinese Communistische Partij te tonen. In Wuhan duwden met name ouderen onverstoorbaar barrières omver en weigerden ze zich nog langer aan de verstikkende coronaregels te houden.

Sommige studenten riepen Xi zelf ter verantwoording en eisten een verandering van regime

Naast die burgerlijke ongehoorzaamheid zijn er de grieven van veel jongeren. Volgens sommige schattingen werd er op ongeveer 50 campussen door het hele land gedemonstreerd. Zij gaven de betogingen een politieke lading. Sommige studenten riepen president Xi Jinping zelf ter verantwoording en eisten een verandering van regime. “Het gaat ze om vrijheid van meningsuiting en beweging – specifieke aspecten van mensenrechten zoals waardigheid. Dat is wat de nieuwe middenklasse belangrijk vindt”, zegt onafhankelijk politiek commentator Wu Qiang.

Hoe breed de politieke mening van de studenten wordt gedeeld door demonstranten in andere steden, is niet duidelijk. Het is evenmin helder of er een leider is of een centrale eis. Dat maakt het moeilijk om te beoordelen wat er gaat gebeuren. “Wat we nu zien is alleen hun afzonderlijke woede”, zegt politicoloog Chen Daoyin vanuit het buitenland.

Frustratie onder de bevolking aangewakkerd

Nu er in zoveel steden betogingen zijn, is het voor Peking moeilijk te ontkennen dát er iets aan de hand is. Waar alle demonstranten het over eens zijn, is dat er een einde moet komen aan het verlammende coronabeleid. Staatspersbureau Xinhua roept op om het twintigpuntenplan te respecteren, dat een paar weken geleden werd gepresenteerd om het coronabeleid minder zwaar te maken. Maar toen de besmettingen de afgelopen week de lucht in schoten, kwamen er toch weer lockdowns en extra testen. Het wakkerde de frustratie onder de bevolking aan.

“Lokale ambtenaren zijn in verwarring na de publicatie van het twintigpuntenplan”, zegt Wu. Terwijl ze de protesten in hun eigen stad neerslaan, wachten ze op een boodschap van de president. “Xi krijgt informatie vaak pas later. Bij verschillende grote kwesties en kantelpunten de afgelopen tien jaar, kwamen zijn beslissingen pas heel laat.”

Wat kan Xi nu doen? Hij heeft zichzelf oppermachtig gemaakt, en dat geeft hem paradoxaal genoeg weinig bewegingsruimte. Het coronabeleid is zijn project, zijn overtuiging waarvan hij niet kan afwijken zonder dat hij inboet aan gezag. Het alternatief is harde repressie, het neerslaan van de protesten.

Xi wil vooral een volksopstand voorkomen

Een aanzet tot een reactie van de centrale regering kwam maandagavond van buitenlandwoordvoerder Zhao Lijian. De dodelijke brand in een flatgebouw in Urumqi was de vonk in het kruitvat, omdat hij door veel mensen wordt gelinkt aan de strikte coronamaatregelen. Maar volgens Zhao leggen ‘krachten met bijbedoelingen’ die link. Wie of wat die krachten zijn, zei hij er niet bij, maar mogelijk refereert hij aan buitenlandse invloeden. De Communistische Partij wil vooral een volksopstand voorkomen, zegt Chen. “Xi Jinping hamert daar regelmatig op.”

De afgelopen dagen pakte de politie meerdere mensen op. Peking zou kunnen claimen dat de demonstranten zijn opgehitst door onruststokers uit het buitenland – net zoals ze bijvoorbeeld deed bij de protesten in Hongkong. Zo kan ze wellicht de jongeren van de straat vegen. Lastiger is het om de brede laag van de bevolking zover te krijgen dat ze hun ongehoorzaamheid opgeven en weer netjes in de pas van Xi’s coronabeleid gaan lopen.

