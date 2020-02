Wat Franse politicus Benjamin Griveaux overkwam, doet wel erg denken aan een KGB-truc

De 35-jarige Pavlenski publiceerde vorige week op zijn site intieme beelden van Benjamin Griveaux. Niet veel ­later trok Griveaux (42) zich terug als kandidaat voor het burgemeesterschap van de hoofdstad. Pavlenski kreeg de video van een masturberende Griveaux van zijn eigen vriendin, de rechtenstudente Alexandra de Taddeo, aan wie de video ook was gericht. Taddeo (29), die Russisch spreekt, en Pavlenski werden zaterdag aangehouden voor verhoor. De grote vraag is of zij alles zelf hebben bedacht of dat ­iemand aan de touwtjes trok.

Op de duistere achtergrond van het verhaal is een belangrijke rol weggelegd voor Juan Branco, een extreem-linkse advocaat en prominent Macron-hater. Branco sloot eind vorig jaar vriendschap met het paar, nadat hij door Alexandra was gevraagd om te komen spreken op een bijeenkomst op de Sorbonne, de Parijse universiteit, dat ‘de elite’ als thema had.

Naar eigen zeggen nodigde Branco (30) het duo kort hierop uit voor een nieuwjaarsfeest bij zijn vriendin thuis in een sjiek appartement boven het beroemde Café de Flore. Tijdens de party vertelde Alexandra de Taddeo aan Branco dat ‘een grote actie’ op komst was. Ze polste – zo vertelde Branco de krant Le Monde – of hij de advocaat van Pavlenksi zou kunnen zijn als het zover was. Waar het plan uit bestond, zou Branco die avond niet hebben gehoord. De geliefden moesten het pand trouwens hals over kop verlaten, nadat Pavlenski twee gasten had verwond met een mes.

“Pavlenski, en de persoon die het materiaal heeft doorgegeven, hebben voor zover ik weet alles alleen gedaan”, verzekerde Branco maandagochtend nogmaals op de TV-zender BFMTV.

De ‘Kompromat’-techniek van de KGB

De familie van Taddeo bestrijdt dat. ‘Dit is niets voor mijn zus, zij is absoluut niet gepolitiseerd’, zo citeert de krant Le Parisien haar broer. De familie wijst ook op de chronologie van de gebeurtenissen. Die lijkt niet te passen bij de theorie waarbij Alexandra is gebruikt als lokaas. Volgens haar moeder waren diverse mensen op de hoogte van haar relatie met Griveaux, met wie zij in de lente van 2018 contact had. Op dat moment zat Pavlenski een straf uit voor het in brand steken van een vestiging van een Franse bank. ‘Wij geloven dat Alexandra is gemanipuleerd door Pavlenski.’

Voor de lokaashypothese pleit het feit dat Alexandra de beelden, die anders seconden later automatisch zouden zijn verwijderd, van Griveaux bewaarde. Dat kan alleen door de instellingen van een telefoon vooraf aan te passen. Dat zij dit al had gedaan, kan erop wijzen dat zij compromitterend materiaal wilde verzamelen.

De operatie doet hoe dan ook erg denken aan de ‘Kompromat’-techniek van de KGB uit de Sovjet-tijd. In de Koude Oorlog wist Moskou met de inzet van jonge mannen en vrouwen tientallen diplomaten en politici te chanteren of te laten struikelen.

Macron ging zaterdag op een conferentie over internationale veiligheid in München niet direct in op de affaire-Griveaux. Wel zei hij dat Rusland het westen probeert te destabiliseren, onder meer met zogenoemde ‘deep ­fake’-technologie. “Men gebruikt personen die manipuleren en oncontroleerbare informatie verspreiden, die mensen intimideert en heftige emoties oproept.”

