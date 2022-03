Wat er ook gebeurt, zij blijven in Kiev

Met het oprukken van de Russische troepen neemt de spanning in Kiev steeds verder toe. Veel inwoners zijn de Oekraïense hoofdstad inmiddels ontvlucht. De pasgetrouwde Antonina Koetsjerenko en Oleksander Dombrovski zijn vastbesloten te blijven.

“We wonen hier pas 10 maanden en we willen niet weg”, zegt Antonina Koetsjerenko (32). “Er zijn geen veilige plekken in Oekraïne nu. Nee, hooguit als de president zegt dat we allemaal deze stad moeten verlaten, ben ik bereid dat te doen.”

Samen met haar man Oleksander Dombrovski (30) woont Koetsjerenko in Kiev, in de wijk Solomenski waar de appartementengebouwen in pasteltinten zijn gespoten. Het gebouw is pas een jaar geleden opgeleverd. “Hoor je dit?”, zegt Antonina lachend. “De bovenburen zijn aan het boren, alsof er geen oorlog is.”

Toch is de oorlog ook in deze woonwijk goed voelbaar. Er hangt een onheilspellende stilte. Volgens het stel is de meerderheid van de bewoners uit deze wijk vertrokken. Hier en daar schuifelt een oudere inwoner voorbij met plastic tassen vol boodschappen van de ‘Ultramarket’ om de hoek.

De beslissing om te blijven was niet makkelijk, zegt Oleksander. “Het was onze droom, dit appartement. Het is ons thuis. Maar we hebben er samen wel over gediscussieerd, wat te doen.”

Beeld Sebastian Backhaus

Kleine kinderen

Ook zijn ouders, die in rustig gebied in West-Oekraïne wonen, mengden zich in die discussies. “Zij willen dat wij daarnaartoe komen, maar we blijven hier. En er zijn echt nog wel meer mensen in deze wijk, ook met kleine kinderen. Dat geeft mij juist weer de energie om te blijven.” Om zijn woorden kracht bij te zetten, neemt Oleksander plaats achter de digitale piano die midden in de woonkamer staat. Hij begint gepassioneerd het Oekraïense volkslied te spelen. Antonina slaat haar armen om haar man.

Intussen probeert het stel, dat afgelopen september is getrouwd, een normaal leven te leiden. Maar dat is wel een ‘nieuw normaal’. Antonina is eigenlijk freelancejournalist, maar is meer bezig met anderen helpen. Oleksander is een IT-specialist. “We maken onder andere websites. Dat draait eigenlijk gewoon door.”

Ze zijn thuis intussen wel op het ergste voorbereid. Antonina laat de overvolle koelkast zien. “Niet alles is voor ons, we hebben veel extra, ook voor andere mensen die dat eventueel nodig hebben.” De badkuip staat vol water, met ernaast nog een paar gevulde bakken en emmers. “Je weet nooit of de watertoevoer ineens stopt. Daar is wel voor gewaarschuwd”, zegt ze. Vannacht hebben ze voor het eerst op een opblaasbed in de woonkamer geslapen, in plaats van beneden in de kelder. “We hebben het bed zo neergezet dat het achter een muur staat, weg van het raam.”

Beeld Sebastian Backhaus

Zware explosie in Kiev, treinstation beschadigd Verschillende media maakten woensdagavond melding van een zware ontploffing in de hoofdstad Kiev, waarna het luchtalarm af ging. Volgens het Oekraïens ministerie van Binnenlandse Zaken zou de explosie plaats hebben gevonden in de buurt van het centraal station in de stad, waarvandaan de afgelopen dagen duizenden inwoners de trein naar Lviv of het buitenland probeerden te pakken. Het station zou licht beschadigd zijn, maar de treinen rijden nog, laat treinmaatschappij Ukrzaliznytsya via Reuters weten. Het ministerie meldt ook dat het gevolgen kan hebben voor de warmtevoorziening in grote delen van de stad; waar de temperatuur rond het vriespunt schommelt. Mogelijk is dus een belangrijke gasleiding geraakt. Wat de explosie heeft veroorzaakt en of er slachtoffers zijn gevallen is nog niet bekend.

Breed plakband

De ramen heeft het stel afgeplakt met breed plakband. Dat kan er voor zorgen dat bij een explosie er minder scherven in de rondte vliegen. Alle andere nachten van de oorlog hebben ze in de kelder van het gebouw geslapen. Mogelijk keren ze daar de komende nacht naar terug. Met het oprukken van de Russische troepen neemt de spanning steeds verder toe in de stad.

Het stel stapt de lift in en laat de kelder zien. Oleksander opent een piepkleine berging, waar je net twee fietsen in zou kunnen zetten. Twee matjes liggen er dicht tegen elkaar. Met hun hoofden tegen de doos waar de plastic kerstboom in zit, kunnen ze er net slapen.

De aangrenzende parkeergarage dient ook als schuilkelder. Overal liggen matrassen, matjes en staan er zandzakken voor bescherming. “Maar de garage is diep, je telefoon heeft hier ook geen netwerk”, zegt Oleksander.

Nieuwsgierig

Oleksander stapt met Antonina in de auto en rijdt de stad in, om een bekende te bezoeken. “Ik ga nu voor het eerst sinds het begin van de oorlog mijn wijk uit”, zegt Oleksander. Hij kijkt nieuwsgierig om zich heen. “Kijk, een kapotgeschoten en uitgebrande politieauto.” Hij manoeuvreert om wegversperringen heen waar soms militairen bij staan en dan weer burgerwachten. “Dat park daar was een van de redenen waarom we in deze wijk wilden wonen. Ik zie ons daar met onze toekomstige kinderen wandelen.”

Maar de kinderwens is nog even uitgesteld, zegt Oleksander. “We hebben eerst het huis geregeld, toen een auto en toen kwam de oorlog. Wij weten niet hoelang de oorlog duurt, maar we kunnen beter daarna aan kinderen beginnen.” In de vensterbank van de toekomstige kinderkamer wachten een paar knuffelbeesten op het einde van de oorlog in Oekraïne.