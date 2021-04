Wat drijft de protestantse jongeren in Noord-Ierland tot geweld?

Belfast is de afgelopen week opgeschud door dagelijkse rellen, met name door protestantse jongeren. Er schuilt een mix aan motivaties achter deze meest recente geweldsuitbarsting.

De avond valt en het kat-en-muisspel begint. Op de Springfield Road in West-Belfast hebben zich honderden jongeren verzameld. Ze gaan gekleed in het uniform van de Noord-Ierse relschopper: honkbalpetjes, capuchons, en zwarte mondkapjes die hun gezicht bedekken. Verschillende jongeren lopen met molotovcocktails en bakstenen in de hand, wachtend op het moment dat ze kunnen toeslaan.

Het brandpunt deze donderdagavond is de peace wall, de eufemistische naam die Noord-Ieren geven aan de metershoge muur die de katholieke en protestantse wijken al decennia van elkaar scheidt. Aan de protestantse zijde proberen jongeren stenen en brandbommen over de muur te gooien naar de katholieken, maar ze worden tegengehouden door een rij pantserwagens van de politie.

Aan de katholieke zijde heeft zich een cordon gevormd van buurtactivisten, wijkbewoners en plaatselijke politici. Ze houden de katholieke relschoppers op afstand om zo geweld de kop in te drukken. “We proberen met man en macht de vrede te bewaren en de huizen van de inwoners hier te beschermen”, zegt Paul Maskey, parlementslid van de katholiek-republikeinse partij Sinn Féin.

De confrontatie blijft uit, maar de politie krijgt de volle laag

Dat lijkt deels te lukken. Een directe confrontatie tussen de katholieke en protestantse jongeren blijft uit. Maar ze kunnen niet voorkomen dat het geweld naar elders verplaatst. Twee straten verderop rennen de jongeren joelend richting een rij politiewagens. Ze bekogelen de politie met stenen en vuurwerkbommen. De politie antwoordt met waterkanonnen.

Op een afstandje hebben mannen en vrouwen van in de twintig en dertig zich verzameld in hun auto’s van waaruit ze naar de schermutselingen tussen de relschoppers en de politie kijken. Voor hen is het als een avondje uit. Er wordt cynisch opgemerkt dat dit beter vermaak is dan een avond televisie kijken.

Hoewel het geweld ook is overgeslagen naar een katholieke wijk in Belfast, zijn het vooral protestantse jongeren die de afgelopen week verantwoordelijk waren voor rellen in verschillende Noord-Ierse steden. Wat drijft deze jongeren die zeven avonden achtereen de confrontatie aangingen met de politie? Zelf willen ze daar niets over zeggen. Vragen van journalisten kunnen rekenen op een verbeten stilzwijgen of zelfs agressie.

Verveling, maar ook politieke grieven

Er is zeker een element van ‘recreatief rellen’, zegt Sam McBride. Hij is de politiek commentator van de Noord-Ierse krant News Letter en ging de afgelopen dagen de straat op om de onrust in de protestantse wijken op de voet te volgen. “Deze jongeren wonen in kleine huizen in arme arbeiderswijken. Alles is dicht door de pandemie en het is Paasvakantie. Voor deze jongeren zijn de rellen opwindend. Het is een groot avontuur.”

Toch, stelt McBride, is er meer aan de hand. Door Brexit is het al maanden onrustig in de protestants-unionistische gemeenschap, die koste wat kost bij het Verenigd Koninkrijk wil blijven. Protestanten voelen zich verraden door de Britse regering die akkoord ging met een douanegrens over de Ierse Zee. Daarmee drijft Noord-Ierland in hun ogen steeds verder weg van Groot-Brittannië. “Deze onvrede is zonder twijfel de belangrijkste aanjager van de gewelddadigheden.”

Het verklaart ook waarom de oproepen tot kalmte van de Noord-Ierse en Britse autoriteiten niets uithalen. “Hun eigen politieke leiders zijn er niet in geslaagd om de totstandkoming van de grens over de Ierse Zee te voorkomen. De Noord-Ierse premier roept dat geweld ontoelaatbaar is en dat er een politieke oplossing is, maar je kunt je voorstellen dat ze in protestantse-unionistische wijken sceptisch zijn. In hun ogen heeft de politiek gefaald.”Het is volgens McBride ook overduidelijk dat protestantse paramilitaire groepen erbij betrokken zijn.

Het is volgens McBride ook overduidelijk dat protestantse paramilitaire groepen erbij betrokken zijn. “Ik heb met eigen ogen gezien hoe volwassenen in bivakmutsen de jongeren aansporen om geweld te plegen. Het is zorgvuldig voorbereid. Het heeft alle kenmerken van paramilitaire activiteit.”

Sommige relschoppers zijn niet ouder dan twaalf, dertien jaar. Geen van hen heeft The Troubles meegemaakt, de bloedige burgeroorlog die de vorige eeuw Noord-Ierland dertig jaar lang in zijn greep hield. Volgens McBride leggen de huidige gewelddadigheden de diepere problemen van Noord-Ierland bloot. “De vredesakkoorden van 1998 hebben nooit tot echte verzoening geleid. We hebben een gesegregeerde samenleving. Zeker in deze arme wijken leven de twee gemeenschappen volledig langs elkaar heen. Katholieke kinderen gaan naar katholieke scholen en protestanten naar protestantse scholen. Daarmee is er een voedingsbodem voor blijvende verdeeldheid die snel kan overslaan in straatgeweld.”

Lees ook:

De rellen in Belfast worden grimmiger. ‘Zulk zwaar geweld hebben we in jaren niet meegemaakt’

Diepe onvrede over de brexit en het corona-beleid zorgt voor onrust en geweld onder protestantse Noord-Ieren.

Brexit-intimidaties in Noord-Ierland: douanepersoneel zit noodgedwongen thuis

Noord-Ierse unionisten verzetten zich tegen de nieuwe handelsgrens in de Ierse Zee.