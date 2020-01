Wat deed de Saudische kroonprins in de telefoon van Amazonbaas Jeff Bezos?

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman is opnieuw verwikkeld in een groot internationaal schandaal. Hij wordt ervan verdacht de rijkste Amerikaan, Amazonoprichter Jeff Bezos, te hebben gehackt. Bin Salman zou Bezos in 2018 via WhatsApp een geïnfecteerd videobericht hebben gestuurd, waardoor hij toegang kreeg tot diens telefoon. Vlak erna werd er op grote schaal data uit Bezos’ telefoon onttrokken.

De beschuldigingen komen van Bezos’ veiligheidsadviseur, Gavin de Becker, die een onderzoek liet instellen naar aanleiding van een datalek. Hij liet een forensisch rapport opstellen en kwam tot de conclusie dat deze ‘zeer waarschijnlijk’ veroorzaakt werd door de video die Bin Salman in mei 2018 had gestuurd. Volgens De Becker hadden ‘de Saudiërs toegang tot Bezos’ telefoon’ en hebben ze ‘privégegevens’ buitgemaakt . Bin Salman zou daarbij gebruikgemaakt hebben van het hackprogramma Pegasus, dat heimelijk data uit een telefoon haalt nadat het geïnfecteerd is.

Bezos en Bin Salman ontmoetten elkaar sinds 2016 geregeld en gingen amicaal met elkaar om. De kroonprins wilde zijn koninkrijk openstellen voor de grote technologiebedrijven in Amerika en wilde onder meer dat Amazon datacentra zou bouwen in Saudi-Arabië. Maar de relatie tussen beide mannen verzuurde na de moord op de Saudische dissident Jamal Khashoggi, in oktober 2018.

Krant

Khashoggi werkte namelijk voor The Washington Post, de krant waar Bezos eigenaar van is. Khashoggi liet zich in zijn columns kritisch uit over de Saudische kroonprins en zou om die reden zijn vermoord. Na de moord op Khashoggi werd de berichtgeving van The Washington Post over Saudi-Arabië en de kroonprins negatief, en daarmee ook de houding van de kroonprins naar Bezos toe. The Washington Post schreef onder meer dat de moord op Khashoggi zou zijn bevolen door de kroonprins.

Het Amerikaanse roddelblad National Enquirer berichtte vervolgens over een buitenechtelijke affaire van Bezos met een televisiepresentatrice. Het blad baseerde zich op privéberichten die de twee elkaar verstuurden. Bezos stelde een onderzoek in naar de wijze waarop de berichten bij het blad terecht zijn gekomen. Het spoor leidde naar de Saudiërs.

De Saudische regering ontkende informatie te hebben gelekt aan het blad. Tegelijkertijd werd Bezos het doelwit van Saudische ‘trollen’ op sociale media, die erop gericht waren zijn reputatie te beschadigen.

Verenigde Naties

Het forensisch rapport van De Becker heeft de interesse van de Verenigde Naties gewekt, zo stelt de Britse krant The Guardian. De speciale VN-rapporteur voor buitengerechtelijke liquidaties, Agnès Callamard, heeft het rapport ingezien en op basis daarvan nieuwe vragen opgesteld voor de Saudische regering. De VN doen namelijk onderzoek naar de moord op Khashoggi en hebben ‘overtuigend bewijs’ van de betrokkenheid van de kroonprins. Mogelijk zien de VN een verband tussen de moord en de eerdere interesse van de kroonprins in Bezos’ telefoon.

De Saudische regering ontkent de berichtgeving en noemt de beschuldigingen ‘absurd'. “We roepen op tot een een onderzoek naar de beweringen zodat alle feiten boven tafel komen”, schreef de Saudische ambassade in de Verenigde Staten woensdag op Twitter.

