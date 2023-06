Wat de Russen op tv zagen tijdens de Wagner-opstand

Een zwanenmeer werd het niet, maar veel bracht de Russische staatstelevisie zaterdag ook niet over de opstand van het huurlingenleger van Jevgeni Prigozjin. Tijdens de coup van 1991 tegen het regime van de laatste sovjetleider Gorbatsjov, zond de staats-tv urenlang het Zwanenmeer uit, een van de beroemdste klassieke balletten van Tsjaikovski. De zwaantjes gingen het collectieve geheugen van de Russen in als het symbool van politieke onrust. Zaterdag waren er geen zwaantjes, al worstelde de staatszender ‘Eerste Kanaal’ duidelijk met de weergave van de gebeurtenissen. Eerst was er een korte nieuwsflits over Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin en de claim dat zijn troepen waren aangevallen door eigen vuur. Vervolgens lichtte een van de bekendste presentatoren van de zender toe dat dit laatste nepnieuws was.

De toespraak van Poetin over de 'muiterij’ en de ‘dolk in de rug’ van Prigozjin werd live uitgezonden, maar daarna kregen de Russische kijkers een lange documentaire over het leven van Poetins politieke vriend Berlusconi voorgeschoteld, de Italiaanse ex-premier die onlangs overleed. Op een andere zender was een documentaire over kaviaar te zien, zo meldde de correspondent van The Guardian.

Oproep om Poetin te steunen

‘s Middags waren er op het belangrijkste journaal nog beelden uit de straten van Rostov aan de Don, vooral bedoeld om te laten zien dat er geen reden tot paniek was en dat burgers de huurlingen van de Wagnergroep uitscholden. Verschillende autoriteiten, zoals ex-president Dmitri Medvedev en de leider van de Russisch Orthodoxe kerk riepen burgers op zich achter president Poetin te scharen. Sociale media, waar de meeste Russen hun informatie halen, ontploften zaterdag. Daar waren ook filmpjes te zien uit de straten van Rostov van burgers die de Wagner-huurlingen juist verwelkomden.

Op zondagochtend viel vooral het geworstel van de politieke spindoctoren op, die de uitkomst van de deal met Prigozjin gunstig probeerden uit te leggen.

