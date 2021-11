Wat betekent de nieuwe Duitse coalitie voor Europa? ‘Ik verwacht grote plannen’

Vertrekkend bondskanselier Angela Merkel zal niet alleen gemist worden als ‘mutti’ van Duitsland. Ze werd ook gezien als een onmisbare tegenpool van de grote ego’s op het wereldtoneel. De afgelopen maanden vroegen Duitsers zich daarom bezorgd af wat er gaat gebeuren met de Duitse machtspositie in Europa en in de wereld als boegbeeld Merkel is vertrokken. Zal Duitsland aan invloed verliezen? Of kan de nieuwe regering – die woensdag het regeerakkoord presenteerde – juist beweging brengen in vastgelopen thema’s? Hanco Jürgens van het Duitsland Instituut denkt het laatste.

Gaan de Europese plannen van de nieuwe Duitse regering verder dan die van Angela Merkel?

“Ja, ik verwacht best veel van de Europa plannen van deze coalitie. Ze wil een versterking van het Europees Parlement en een hervorming van de Europese Unie, net als de Franse president Emmanuel Macron. Nu was het de afgelopen jaren zo dat Macron veel ideeën had, maar dat Merkel daar niet in meeging. Het beeld van de toenadering van Duitsland en Frankrijk onder Merkel en Macron was heel lief, met een hoop geknuffel. Maar in de praktijk hebben ze samen in Europa niet veel meer bereikt dan het corona-herstelfonds. Olaf Scholz was als minister van financiën zo’n beetje het brein achter dat herstelfonds. Hij is altijd een voorstander van een hechtere samenwerking met Frankrijk geweest. Als Macron wordt herkozen in april, dan verwacht ik dat Europa op verandering zal koersen.”

Hoe zullen andere lidstaten op de Duitse plannen reageren?

“Ik vrees dat als de Duitse regering met al te grote plannen komt en er dus Europese verdragswijzigingen moeten komen, dat je in landen als Nederland een referendum krijgt. Want dat ligt in Nederland gevoeliger. Merkel heeft rond 2012 verdragswijzigingen voorgesteld aan de Europese Raad, maar dacht op een gegeven moment: dit gaat niet lukken, dus laten we er maar over ophouden. Maar wat toen niet is gelukt, kan door de nieuwe coalitie weer op tafel worden gelegd. Het is interessant om te zien of het nu wel gaat lukken.”

Hoe kan de nieuwe Duitse regering omgaan met die weerstand?

“Ik vind het een goed idee dat er meer debat komt in de EU. Merkel keek altijd vooraf of iets mogelijk was, en als dat niet zo was dan liet ze het gewoon zitten. De nieuwe coalitie wil inzetten op de Conferentie over de Toekomst van Europa (een Europees platform waar burgers hun mening kunnen geven over de toekomst van de EU via debatten en discussies). Daar komen voorstanders van verandering samen, die streven naar concrete voorstellen. Het Europees Parlement zal veel van die voorstellen steunen, maar in de Europese Raad zitten terughoudende landen als Oostenrijk en Nederland. Vervolgens krijg je dan veel discussie en dat zal weer druk zetten op de Nederlandse regering. Nederland zal de komende jaren dus sterker standpunten moeten innemen over Europa. Ook de burger zal door dat debat zien dat we een keus hebben om Europa te hervormen en te versterken.”

Duitsland krijgt voor de tweede keer in de geschiedenis, na Joschka Fischer, een groene buitenlandminister: Annalena Baerbock. Wat wil zij in deze rol bereiken?

“Die ministerpost is voor Baerbock heel belangrijk. Zij presenteert zichzelf als buitenlandspecialist met veel kennis van het internationaal recht en daar wil zij ook echt wat mee doen. Ze heeft een kritische houding ten opzichte van de Duitse relatie met Rusland, China en Turkije. Het liefst zou ze de opening van de gaspijpleiding Nord Stream 2 afhankelijk willen maken van het Russische mensenrechtenbeleid. De toon zal dus harder zijn, maar ik vraag me af wat voor consequenties dit daadwerkelijk zal hebben. Het sluiten van de gaspijpleiding zou een ramp zijn voor haar klimaatbeleid, omdat Duitsland zowel de kern- als kolencentrales wil sluiten. Ook Turkije weet dat er een afhankelijkheidsrelatie is, want dat land kan zo miljoenen vluchtelingen naar Europa doorsturen. China is verder een ontzettend belangrijke handelspartner voor Duitsland, dus ook daar zal niet snel op harde sancties worden overgegaan. Ik denk daarom dat Baerbock een meer bescheiden rol zal krijgen dan zij voor ogen heeft.”

Wat kan zij binnen Europa bereiken op het gebied van mensenrechten?

“De coalitie vindt dat de vorige regering te weinig heeft gedaan om de contacten met Polen warm te houden. Ze willen zowel meer toenadering tot Polen als de grondrechtenschendingen daar sterk veroordelen. Ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan als Annalena Baerbock een bezoek brengt aan Warschau. Ze heeft de taak om bruggen te bouwen, maar de zaken liggen complex. Onder Merkel zijn de problemen met Polen en Hongarije bepaald niet opgelost en het is zeer de vraag of de nieuwe regering daar verandering in kan brengen. Maar er zal in ieder geval meer gezegd worden door Duitsland, en de toon zal harder zijn.”

