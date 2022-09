Wat als de radicaal-rechtse coalitie wint? Brussel vreest uitslag Italiaanse verkiezingen

“Als ik win, dan is voor Europa de pret voorbij”, zei politica Giorgia Meloni van de Broederpartij eerder deze maand op een bijeenkomst. Laat zij nou net op kop gaan in de peilingen voor de Italiaanse verkiezingen, aanstaande zondag.

Volgens Meloni bemoeit Brussel zich veel te veel met dingen die alleen Italië aangaan. Dus zodra zij het land mag leiden, wil ze de hervormingen waar de vorige regering zich op had vastgelegd, van tafel vegen.

Het zal bluf zijn, hoopt Brussel, in ieder geval deels. Italië kan zich bepaald niet veroorloven om het enorme steunpakket kwijt te raken waar het na de coronapandemie recht op kreeg. De economie van het land kreeg een dermate grote klap dat Italië het grootste steunpakket van iedereen kreeg, 190 miljard. Het heeft trouwens ook al getekend voor de voorwaarden, die zeker nog een jaar of vier blijven gelden – de herstelmiljarden komen niet allemaal tegelijk.

Steun voor buitenbeentjes

Maar toch, de vrees dat de combinatie van Meloni’s Broederpartij, Salvini’s Lega en Berlusconi’s Forza een spaak in de Europese wielen kan steken, is in Brussel levensgroot. Wat zal er bijvoorbeeld gebeuren als de premier van Italië, een grote Europese speler, op vergaderingen van Europese leiders plots de kant kiest van de buitenbeentjes Polen en Hongarije? Dan wordt het weer ingewikkelder om die landen subsidies te onthouden vanwege hun falende rechtsstaat.

Eerder deze maand waren de Broeders van Italië al bij de kleine minderheid in het Europees Parlement die het niet eens was met de vaststelling dat Hongarije niet langer geldt als democratie.

Zorg bestaat er ook om het Europese Rusland-beleid. Italië zou zich tegen nieuwe sancties kunnen gaan keren, terwijl de mobilisatie van honderdduizenden Russen juist vraagt om een nieuw streng Europees antwoord.

Zelf heeft Meloni regelmatig gezegd dat ze de Europese strafmaatregelen tegen Rusland goedkeurt, maar Salvini en Berlusconi, met wie ze waarschijnlijk een regering zal vormen, denken daar anders over. Zo blijft Berlusconi het woord ‘oorlog’ vermijden – hij spreekt nog altijd van ‘speciale militaire operatie’. Salvini meent dat de sancties tegen Rusland vooral Europa treffen.

Italië op slot

De Italiaanse verkiezingen veroorzaken ook onrust op het toch al wankele Europese migratiefront. Daar zijn dringend nieuwe afspraken over nodig, maar met een radicaal-rechtse regering die vooral zijn eigen grens op slot wil doen, zal het bereiken van een akkoord op dat gebied tussen de 27 lidstaten er niet gemakkelijker op worden.

Minstens zo groot als de politieke vrees, is het economische risico aan de rechtse koers die Italië dreigt te gaan varen. In de verkiezingscampagnes zijn door Meloni en haar coalitiepartners tal van beloften gedaan: pensioenen omhoog, belastingen omlaag en minder arbeidskosten voor werkgevers. Stuk voor stuk peperdure beloften in een land dat zich al heeft ingegraven in een enorme berg schulden.

Mogelijke financiële draaikolk

Heel verantwoord klinkt het de financiële markten in ieder geval niet in de oren. Italië is de derde economie van de eurozone, maar een financieel zorgenkind. Nu de rente stijgt, groeit ook het gevaar dat roekeloos beleid een financiële draaikolk veroorzaakt waarin ook de rest van Europa wordt meegezogen.

Europa krijgt in dat opzicht nog even respijt. De eerste begroting van de nieuwe regering, die dit najaar nog moet komen, zal waarschijnlijk tot stand komen op een basis die Mario Draghi, de vorige premier, had uitgestippeld. Hoe het daarna gaat, valt nog te bezien.

Lees ook:

Meloni flirt met het Italië van Mussolini

De rijzende politieke ster van Italië heet Giorgia Meloni. Ze keert zich tegen immigratie, het homohuwelijk en genderideologie. Wat verklaart haar populariteit? ‘De Italianen die op Meloni gaan stemmen, doen dat vooral uit wanhoop.’