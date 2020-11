Washington viert feest: ‘Dit is het einde van Donald Trump’

Een raam zwaait open en een vrouw leunt naar buiten, juichend. Van verderop klinkt nog meer gejuich, dwars door de woonwijk. Een groepje jongeren dat staat te basketballen kijkt verbaasd om zich heen - zonder telefoon op zak in hun sportkleren weten ze niet wat er gebeurt. Maar eigenlijk weten ze het wel: Joe Biden is zojuist door verschillende media uitgeroepen tot winnaar van de Amerikaanse verkiezingen.

Met winst in Pennsylvania ter waarde van twintig kiesmannen, heeft Biden die magische grens van de 270 overschreden. Terwijl Trump en zijn team vast al de messen slijpen voor verdere juridische strijd, zijn er naast Pennsylvania volgens verschillende zenders nog enkele andere staten die vrijwel zeker blauw zullen kleuren op de electorale kaart.

In de metro stappen de eerste feestvierders al binnen. Een dame houdt een bord omhoog dat ze duidelijk in afgelopen dagen tijdens de protesten ook met zich mee droeg: Tel iedere stem. Aangekomen bij halte McPherson Square klinkt er een kakofonie van getoeter en gejuich. Van alle kanten komen mensen aangelopen of zelfs gerend. Mensen lopen gehuld in Amerikaanse vlaggen, iemand roept: “Sluit hem op” - verwijzend naar de oproep van Trump-aanhangers vier jaar geleden om juist de toenmalige presidentskandidaat Hillary Clinton te arresteren.

‘Dit wordt een te gek feest’

De 35-jarige Jessica Gabrian staat nog in haar pyjama, en kijkt wat verdwaasd om zich heen. Ze had net een goede vriend en diens jonge dochtertje op bezoek toen de uitkomst bekend werd. “Ik kan me niet herinneren dat ik me recent nog zo goed voelde,” zegt ze. “Het is geweldig. Dit wordt een te gek feest vanavond hier in de stad. We hebben de fascist het Witte Huis uit gekregen, dat is wat telt.”

Jessica Gabrian (rechts) Beeld Jurriaan van Eerten. Trouw

Terwijl Gabrian zich verder richting het hek voor het Witte Huis begeeft, komt een jongen met een megafoon voorbij gelopen. Dick Torst (24) roept constant door: “Je bent ontslagen. Je bent ontslagen,” verwijzend naar de realityshow The Apprentice van Donald Trump waarin dit de favoriete zin was van de zittende Amerikaanse president.

Steeds meer mensen drommen naar het Black Lives Matter Plaza, het plein voor het Witte Huis waar zich in de afgelopen dagen veel demonstranten verzamelden. Vanaf verkiezingsdag werd hier nog boos geschreeuwd, nu is het hier alleen maar feest. In de Amerikaanse hoofdstad stemde praktisch iedereen voor Joe Biden, dus hier zal je de verontwaardigde Trump-supporter vandaag niet tegenkomen.

‘Facisten kunnen alleen maar verliezen’

De 57-jarige Michael Lohri heeft een bord omhangen waarop staat dat het de moeite van het wachten waard was. Wat precies? “Om alle stemmen te tellen. Want hier in Amerika telt iedere stem. Het duurde daarom een paar dagen, maar het is nu goed.” Lohri wappert even met de Amerikaanse vlag in zijn hand, en stelt dan dat het werk nu pas begint. “De pandemie, institutioneel racisme, omschakeling naar duurzame energie; we hebben een hele hoop troep op te ruimen. Maar gelukkig hebben we nu een president en een vicepresident die daar klaar voor zijn. Het zijn mensen die geloven in de wetenschap en die kunnen kijken naar de rest van de wereld, niet alleen naar hun persoonlijke belangen.”

Michael Lohri Beeld Jurriaan van Eerten. Trouw

Iets verderop staan twee vrouwen die een bord ophouden met ‘Fascisten kunnen alleen maar verliezen’. Hillary Klein, zonnebril op en mondkapje met Black Lives Matter om, moet door alle commotie even nadenken hoe oud ze ook alweer is. “Ach ja, 47,” zegt ze, kijkend naar haar vriendin. Ze schieten in de lach. Een volgende onverstaanbare kreet golft door de mensenmassa.

“We denken echt niet dat Biden alles zal oplossen,” zegt Klein. “Maar de mensen die zich georganiseerd hebben om Trump weg te krijgen, zullen doorgaan. De afgelopen maanden hebben we de grootste protestbeweging in de geschiedenis van dit land gezien. Die zal blijven en strijden voor meer rechtvaardigheid. Dit is het einde van Donald Trump, maar dit is ook pas een begin. We gaan vechten voor onze toekomst.”

Hillary Klein (rechts) Beeld Jurriaan van Eerten. Trouw

