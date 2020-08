Warm? In Furnace Creek, daar is het warm

Het was vorige week warm in Nederland, maar er zijn plaatsen op aarde waar temperaturen van amper 35 graden koel lijken. Zo ook in Death Valley, een laaggelegen woestijn in het oosten van de Amerikaanse staat Californië. Daar is zondag – mogelijk – de hoogste temperatuur ooit op aarde gemeten: 54,4 graden Celsius, of 130 graden Fahrenheit, wat in de Verenigde Staten nog altijd de gebruikelijke meeteenheid is.

Een groot deel van het Amerikaanse westen zucht al enige tijd onder een hittegolf, die nog niet voorbij is. Het record werd gevestigd op een plek in Death Valley met de veelzeggende naam Furnace Creek. Daar was het zondag iets warmer dan zeven jaar geleden, toen er 54 graden werd geregistreerd. Honderd jaar eerder steeg het kwik er zelfs naar 56,6 graden, maar meteorologen hebben die meting later in twijfel getrokken. Deze extreme temperatuur week te ver af van andere metingen in de omgeving op hetzelfde moment.

In Furnace Creek was het zondag 54,4 graden Celsius. Beeld AFP

Die twijfel geldt ook voor oude metingen in Tunesië en Libië van temperaturen boven de 54 graden. Ook die zijn volgens de moderne experts niet zorgvuldig uitgevoerd. Dat neemt niet weg dat het in andere woestijnen best weleens warmer kan zijn geweest dan zondag in Death Valley, zonder dat iemand daar die temperatuur wetenschappelijk heeft vastgelegd. De laagste temperatuur op aarde is tien jaar geleden gemeten op Antarctica: -93,2 graden Celsius.

