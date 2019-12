Wapenstilstand voor China en de VS is een feit

China en de VS hebben een voorlopige handelsdeal bereikt. De twee landen voeren laatste onderhandelingen over het ondertekenen van het akkoord, meldde het Chinese ministerie van handel vrijdag tijdens een persconferentie in Peking. Kort na de conferentie bevestigde de Amerikaanse president Donald Trump het akkoord op Twitter. Hij sprak van een “fantastische deal” voor iedereen.

Als gevolg van de deal zal China komend jaar meer Amerikaanse producten kopen – waaronder 50 miljard dollar aan agrarische goederen – en schorten beide landen nieuwe importheffingen op die anders zondag 15 december in waren gegaan. Volgens The Wall Street Journal ging het om heffingen op 160 miljard dollar aan speelgoed, computers en andere Chinese producten. Ook worden bestaande Amerikaanse heffingen dankzij de deal gereduceerd. De heffingen waren een grote zorg voor China, zei de viceminister van handel Wang Shouwen tijdens de persconferentie.

Volgens Steven Brakman, hoogleraar internationale economie, is de handelsoorlog nog niet opgelost met het beperkte akkoord dat er nu ligt tussen de twee grootmachten. “De handelsoorlog draait om drie grote verwijten van de VS aan China: de handel is oneerlijk omdat de VS meer van China kopen dan vice versa, Chinese bedrijven ontvangen staatssteun en ze stelen intellectueel eigendom. Dit akkoord pakt het handelstekort aan, maar het is onduidelijk of men iets gaat doen aan de andere twee problemen,” aldus Brakman eerder op de vrijdag.

Ook Europese landen maken zich al jaren kwaad over China’s diefstal van intellectueel eigendom, zegt Brakman. “Het domme van Trump is dat hij niet samen met andere landen is opgetrokken, maar hen tegen de ­haren heeft ingestreken en vervolgens alleen verder is gegaan.” In hoeverre de VS China op eigen houtje tot ­verbetering kunnen dwingen, blijft volgens Brakman ook nu nog maar de vraag.

Hoewel China tijdens de persconferentie heeft beloofd intellectueel eigendom beter te zullen beschermen, is het waarschijnlijk dat de moeilijke vragen rond dit thema, evenals de vragen over staatssteun, nog aan bod moeten komen. China en de VS spreken van een ‘fase 1-deal’ en zeggen dat onderhandelingen voor de volgende fase direct beginnen.

Als China zich niet aan de afspraken houdt, kunnen de VS de opgeschorte sancties alsnog invoeren. China’s ministerie van handel heeft gezegd te hopen de beloftes na te kunnen komen. Maar kort voor de bekendmaking van de deal noemde de Chinese minister van buitenlandse zaken de VS nog ‘de lastpost van de wereld’, en zei hij tegen de pers dat China “eenzijdige sancties en pesten nooit zal accepteren.”

De Amerikaanse aandelenindexen stegen donderdag tussen de 0,7 en 0,9 procent na nieuws over een aanstaande deal. Vrijdag stegen de Chinese ­indexen nog wat harder. Ook Europese indexen gingen vrijdag omhoog – al kan dat ook deels samenhangen met de Britse verkiezingsuitslagen en de Brexit. Volgens het Chinese ministerie van buitenlandse zaken illustreren de ­stijgende beurzen dat een akkoord ‘wederzijds voordelig’ is voor China en de VS, “en dat het is wat de internationale gemeenschap wil.”

De twee landen moeten nog uitonderhandelen waar en wanneer het beperkte handelsakkoord precies wordt ondertekend.

