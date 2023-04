Wapenstilstand Soedan staat op het punt van instorten

Diplomaten van verschillende landen proberen de wapenstilstand in Soedan te verlengen, nadat de gevechten woensdag toch weer oplaaiden tussen het regeringsleger en de paramilitairen. De strijdende partijen hadden eerder aangegeven bereid te zijn de wapens tijdelijk neer te leggen, maar ook donderdag gingen de gevechten door.

Journalisten in de hoofdstad Khartoem en in de steden Omdurman en Bahri meldden luchtaanvallen. Ook was de luchtafweer in deze steden te horen.

Gezant

De militaire leider van het land, generaal Abdel Fattah al-Burhan, zei woensdagavond laat in te stemmen met een plan om de wapenstilstand met nog eens 72 uur te verlengen en een gezant naar de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba te sturen voor besprekingen. Met de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), onder leiding van generaal Mohamed Hamdan Dagalo, had het leger eerder een driedaags staakt-het-vuren afgesproken dat donderdagavond zou aflopen.

Het zijn vooral de Verenigde Staten en een aantal Afrikaanse landen die zich nu inzetten voor de verlenging van de wapenstilstand. De gevechten hebben grote gevolgen voor de humanitaire situatie in het land, de internationale evacuatie-operaties en de stabiliteit in omliggende landen. De Amerikaanse regering heeft haar burgers, die nog in het land verblijven, laten weten dat zij niet kunnen rekenen op actieve hulp bij de evacuatie vanwege de veiligheidssituatie.

De bloedige machtsstrijd in Soedan heeft tot nu toe zeker 512 mensen het leven gekost. Volgens de jongste cijfers van de Soedanese autoriteiten zijn er ook bijna 4200 gewonden sinds het geweld bijna twee weken geleden uitbrak. Een derde van de Soedanese bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp en door de gevechten zijn al ongeveer 50 duizend kinderen met acute ondervoedingsverschijnselen opgenomen in ziekenhuizen. Tegelijkertijd staat de hele zorg op instorten door medicijn-, water- en elektriciteitstekorten. De Soedanese artsenvakbond zegt dat 60 van de 86 ziekenhuizen in de conflictgebieden niet langer operationeel zijn.

Vluchtelingen

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties schat dat zo’n 270.000 Soedanezen naar de buurlanden Zuid-Soedan en Tsjaad kunnen vluchten. Inmiddels staan ook duizenden mensen in de rij bij de grensovergang tussen Soedan en Egypte.

Door het instorten van het overheidsgezag is ook de onveiligheid toegenomen. De BBC bericht dat bendes actief zijn, die zich schuldig maken aan het plunderen en roven van woonhuizen, gebouwen en auto’s.

