Wapenstilstand Soedan houdt geen stand, explosies en beschietingen in Khartoem

De twee strijdende partijen in Soedan moesten vanaf dinsdagavond 24 uur lang de wapens neerleggen om zo gewonden te kunnen laten evacueren, en burgers een veilig heenkomen te laten zoeken. Maar kort na het ingaan van het bestand om 18:00 uur, waren explosies en geweerschoten te horen en gevechtsvliegtuigen boven hoofdstad Khartoem te zien. Ondanks de schendingen van het bestand, nam het geweld wel af, meldde Al Jazeera.

Aan het staakt-het-vuren, dat tot stand kwam na Amerikaanse bemiddeling, gingen uren van verwarring vooraf. In de ochtend had generaal Hemedti via Twitter laten weten bereid te zijn de wapens neer te leggen. Dit zou op initiatief van de Amerikanen zijn afgesproken, die zeiden zowel met generaal Hemedti als zijn tegenstander, Abdel Fattah al-Burhan te hebben gesproken.

Sinds zaterdag is tussen de twee generaals, die voorheen nog zij-aan-zij streden, een strijd losgebarsten die als niets anders kan worden gezien dan het begin van een burgeroorlog, laat de Britse Soedan-expert Alex de Waal weten vanuit New York. Eentje die al een poos in het vat zit – al was het al omdat het op zijn zachtst gezegd opmerkelijk is dat een land er twee staande legers naast elkaar op nahoudt.

Dat kruitvat is nu dus ontploft. De Waal merkt op de strijd op dit moment nog overzichtelijk is: over wie het voor het zeggen krijgt in het land. Ondanks wat de twee zeggen dat ze doen, Hemedti die zegt de democratie te willen herstellen, Al-Burhan die zegt een rebellie te willen onderdrukken, gaat het gewoon om macht.

Maar naarmate conflict zal voortduren, zal ook de complexiteit toenemen. Beide partijen hebben tal van kleinere strijdgroepen in de gelederen die zich hoe langer en hoe meer zullen laten gelden. Ook zullen de omringende landen zich gaan bemoeien met de zich ontvouwende chaos: maandag al beschuldigde een generaal aan de kant van het overheidsleger twee buurlanden ervan Hemedti heimelijk met wapens te steunen in zijn strijd, zonder deze landen met naam te noemen. Anderzijds bevestigde de Egyptische president Al-Sisi, aan wie Al-Burhan zich vaker heeft gespiegeld, dat er dinsdag Egyptische troepen ‘voor trainingsdoeleinden’ in Soedan aanwezig waren.

‘Humanitaire hulp onmogelijk’

Tussen dit alles kwijnt een burgerbevolking, aan wie het momenteel haast onmogelijk is steun te bieden, waarschuwen hulporganisaties. In Khartoem is de stroom grotendeels uitgevallen, eveneens de watervoorziening. Ziekenhuizen zijn beschoten en woningen worden geplunderd door strijdgroepen, vertellen ooggetuigen tegenover BBC. Ondertussen voerde het overheidsleger van Al-Burhan ook dinsdag luchtaanvallen uit in de hoofdstad op de grondtroepen van Hemedti. Tot nu toe vielen er minstens 180 doden en zo’n 1800 gewonden.

En daarbij blijft het geweld bij lange na niet beperkt tot hoofdstad Khartoem. Uit verschillende steden in het land komen meldingen van gevechten en met name in het westen, in de regio Darfur, is het onrustig.

Zo getuigt Artsen zonder Grenzen, dat in het noorden van Darfur een ziekenhuis ondersteunt, over hoe burgers er in de knel zitten. “Verschillende ziekenhuizen hebben moeten sluiten. Omdat er rondom ze gevochten wordt, en omdat het personeel het onmogelijk wordt gemaakt de ziekenhuizen te bereiken. Hierdoor zijn al elf patiënten overleden in de eerste twee dagen na het uitbreken van het conflict”, zegt AzG-coördinator Cyrus Paye. Ook ligt de bevoorrading stil, en worden de ziekenhuizen geplaagd door stroomuitval. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft tijdelijk al zijn werkzaamheden in het land opgeschort, nadat er dit weekend drie medewerkers door het geweld om het leven zijn gekomen.

Artsen zonder Grenzen zegt dat een van hun opslagplaatsen is geplunderd, en dat op verschillende plekken ambulances worden tegengehouden. Hulpverleners zijn zelf ook doelwit. Volgens het Rode Kruis is het hierdoor momenteel zo goed als onmogelijk de bevolking humanitaire steun te bieden. “Als het zo doorgaat, implodeert het hele zorgsysteem”, aldus Rode Kruis-landenhoofd Farid Aiywar.

