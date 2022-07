Wapenleveranties aan Oekraïne bereiken hun fysieke grenzen

Oekraïne ontvangt ongekend veel militaire steun vanuit het Westen, maar de hulp is niet oneindig.

Er gaat bijna geen dag voorbij of een land kondigt de volgende wapenleverantie aan Oekraïne aan. Donderdag maakte Groot-Brittannië bekend dat het een groot aantal artilleriesystemen en meer dan 1600 antitankwapens gaat leveren aan Oekraïne, bovenop de al beloofde hulp. De westerse wapens en munitie zullen Oekraïne zeker helpen, maar in het Westen zijn er ook zorgen over het effect van de zendingen.

Geavanceerde wapensystemen en munitie kunnen niet snel geproduceerd worden en de vele leveringen aan Oekraïne gaan ten koste van de eigen verdediging. Een voorbeeld hiervan is de levering van geavanceerde Caesar-houwitsers aan Oekraïne door Frankrijk. Parijs leverde in totaal 18 van deze systemen, waardoor de Franse Caesar-houwitservoorraad in een klap is geslonken met een kwart. De tijd die het kost om nieuwe Caesar-houwitsers te produceren wordt geschat op 18 maanden, terwijl de vraag vanuit Oekraïne naar deze systemen onverminderd groot blijft en Frankrijk ook moet denken aan het aanvullen van zijn eigen voorraad.

Een logistieke nachtmerrie

Het wapenvoorraadprobleem speelt ook in Nederland. Defensie maakte in april bekend dat er houwitsers aan Oekraïne werden geleverd, maar daar waren niet alle militairen even gelukkig mee, zo bleek uit onderzoek van Vrij Nederland . Militairen wezen erop dat “de wapens sneller zijn vergeven dan de tekorten weer zijn aangevuld.” Ook waren er zorgen over de vraag of Oekraïne in staat is de systemen te bedienen: geavanceerde wapens worden bediend door meerdere personen, en ieder van hen moet daarvoor een lange training ondergaan.

Oekraïense militairen worden daarom in steeds grotere aantallen in het Westen getraind in het gebruik van westerse wapens. Een keerzijde daarvan is dat de militairen daardoor lange tijd verwijderd zijn van het slagveld, terwijl Oekraïne vanwege de verliezen hen juist hard nodig heeft. Ook bestaat het risico dat wanneer de in het Westen opgeleide Oekraïners na hun lange training in de strijd omkomen – de kans daarop is beslist niet klein – dat daarmee ook de kennis en vaardigheid om de systemen te bedienen weer ontbreekt.

Volgens een recent rapport van de Britse denktank Royal United Services Institute (RUSI) heeft Oekraïne vooral behoefte aan 152-mm granaten, maar is de voorraad van dit type munitie bij Navo-landen te klein en hebben deze landen ook niet de productiecapaciteit om deze op te schalen. Daarom moet Oekraïne het stellen met 155-mm granaten die afgevuurd kunnen worden door houwitsers. Alleen vormt de levering van deze artilleriesystemen en granaten door individuele landen ‘een logistieke nachtmerrie’ voor de Oekraïense strijdkrachten, zo stellen de onderzoekers van het rapport, omdat ‘ieder geschut een aparte training, onderhoud en logistieke aanvoer vereist.’

Hoop op een gelukstreffer

Bij de levering van luchtafweerraketten aan Oekraïne zijn er ook problemen. De Amerikanen stuurden in mei 1300 zogeheten Stingerraketten naar Oekraïne. Maar Raytheon, de producent van deze wapens, liet daarop weten dat het de nodige tijd kost om de voorraad weer aan te zuiveren. Dit heeft onder meer te maken met het wereldwijde tekort aan computerchips.

Oekraïne heeft ook geluk: Rusland kampt met een vergelijkbaar probleem. De Russen beschikken weliswaar over veel meer wapens dan Oekraïne, maar bij hen bestaat er vooral een tekort aan precisiewapens. Veel Russische beroepsmilitairen zijn in de afgelopen vier maanden omgekomen in de strijd, waardoor de kundigheid bij veel eenheden ontbreekt om geavanceerde wapens op de juiste manier in te zetten. Rusland vertrouwt daarom meer op de massale inzet van onnauwkeurige wapens, dan op het beperkte gebruik van ‘slimme wapens'. Militairen vuren lukraak raketten af in de hoop op ‘gelukstreffers’.

Oekraïne heeft vanwege de ruime voorraad aan wapens bij de Russen grote behoefte aan het geavanceerde, maar moeilijk leverbare Himar-raketsysteem. Deze kunnen gebruikt worden voor precisieaanvallen op munitiedepots. Oekraïne, dat inmiddels beschikt over ongeveer 12 Himars, heeft in de afgelopen weken twaalf Russische munitiedepots vernietigd met het raketsysteem en nog eens een groot aantal bases. De Russen beschikken niet over de middelen en de techniek om de Himar-raketten neer te halen.

Oekraïne heeft nu snel meer Himars nodig, want het risico bestaat dat Rusland een oplossing verzint voor de aanvallen. Moskou wil Iraanse drones kopen, die gebruikt kunnen worden voor het vernietigen van de Himar-raketsystemen. De Oekraïense minister van defensie Oleksi Reznikov drong deze week bij de Amerikanen aan op meer hulp. “We hebben er ten minste honderd nodig. Ik denk dat dat een doorbraak betekent op het slagveld”, aldus Reznikov.

