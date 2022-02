Wanneer is Poetin tevreden? Drie mogelijke scenario's

Scenario 1: Rusland is tevreden met het huidige rebellengebied

De erkenning van de ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loegansk als onafhankelijke republieken door Poetin is een feit, maar de zwaarste sancties blijven uit. De sancties die wel zijn aangekondigd, vallen voor Poetin te overzien. Rusland lijkt dus, net als na de inlijving van de Krim, opnieuw weg te komen met schending van de Oekraïense soevereiniteit.

In de regio, de Donbas, wordt al jaren gevochten tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger. Rusland trekt zich al even lang niets aan van de soevereiniteit van Oekraïne over het gebied en steunt de rebellen. In het conflict vielen sinds 2014 meer dan 14.000 doden. Dat Poetin de gebieden waar de separatisten het voor het zeggen hebben erkent als onafhankelijke staten, verandert niet veel aan de situatie ter plekke, want Oekraïne had er al niks te zeggen. Gezien de enorme troepenmacht die Poetin heeft gemobiliseerd aan de grenzen, blijft het waarschijnlijk niet bij erkenning, maar is hij van plan om de grens over te steken. De vraag is vooral: waar? En hoe ver zal hij gaan?

Ook als het hierbij blijft, zal Oekraïne de erkenning van de republieken door Poetin fel bestrijden op het politieke toneel, maar militair zal het weinig doen. Als het een militair tegenoffensief tegen de Russen en de rebellen zou beginnen, doet Kiev precies wat Poetin wil, namelijk hem een voorwendsel verschaffen om een grote oorlog tegen de rest van Oekraïne te beginnen. Poetin, en ook de Russische VN-ambassadeur, waarschuwde maandagavond Oekraïne voor de gevolgen van ‘een nieuw bloedbad in Donbas’.

Scenario 2: Poetin neemt de hele Donbas

De separatisten bezetten maar een deel van de provincies (oblasten) Loegansk en Donetsk, die samen de Donbas vormen. De rest is in handen van het Oekraïense leger. De rebellen maken ook aanspraak op die rest. De vraag is dus welke consequenties Poetin verbindt aan zijn erkenning van de separatistische republieken.

Hij heeft al wel laten weten dat hij het met de rebellen eens is dat de grens van hun republieken zich uitstrekt tot in de delen die Oekraïne nu in handen heeft. Daarin valt zelfs Marioepol, de havenstad aan de Zwarte Zee. Wat nog onduidelijk is: wil Poetin alleen Ruslands macht in de door de separatisten bestuurde gebieden bestendigen of wil hij deze gebieden als springplank gebruiken om meer delen van Oekraïne in te lijven?

Poetins agressieve uitspraken van maandagavond, waarin hij de soevereiniteit van Oekraïne ontkende, doen sterk het laatste vermoeden.

Het lijkt erop dat Poetin bewust vaag is over zijn doelen en zo met succes een eensgezinde westerse reactie bemoeilijkt. Het Westen heeft altijd gezegd dat Rusland een zware prijs zal betalen voor een invasie, maar op dit moment zijn westerse beleidsmakers vooral bezig met de vraag wat onder een Russische invasie moet worden verstaan.

De buitenlandcoördinator van de Europese Commissie, Josep Borrell, wilde het binnentrekken van Russische militairen in de Donbas geen ‘volledige invasie’ noemen. Ook het Witte Huis leek even onzeker. “We denken dat dit, jawel, het begin is van een invasie; Ruslands meest recente invasie van Oekraïne”, aldus een Witte Huis-woordvoerder.

Zolang de Russische invasie niet als zodanig wordt erkend of het Westen onderscheid maakt tussen gradaties van invasies, blijven de gevolgen voor Poetin beperkt. Maar gaat hij verder, dan liggen zwaardere sancties in het verschiet.

Scenario 3: Rusland stoot door naar Kiev

Poetin toonde zich in zijn toespraak van maandag verbitterd over het ‘verlies’ van Oekraïne na de val van de Sovjet-Unie. Zijn minachting voor de Oekraïense soevereiniteit toont aan dat een volledige invasie van het buurland niet ondenkbaar is.

Vaststaat dat zo’n volledige invasie met grote risico’s voor Rusland en Poetins positie komt. Aan de onzekerheid van het Westen en Oekraïne over Ruslands bedoelingen komt bij zo’n grootscheepse aanval terstond een einde. Zware economische sancties zijn voor Poetin dan geen risico, maar een zekerheid. Hoe dieper Russische troepen Oekraïne binnentrekken, hoe heftiger de tegenmaatregelen.

Vooral van belang is Oekraïne’s opstelling bij een grote Russische invasie. Kiev kan het verlies van de rebellengebieden wellicht nog dragen, maar kan niet tolereren dat Rusland daarbuiten treedt. Als Russische troepen doorstoten richting de hoofdstad, dan wordt het conflict voor Kiev een kwestie van lijfsbehoud. En een tegenstander die geen andere keus heeft dan te vechten, kan militair grote schade berokkenen voor Rusland, hoe groot het militaire overwicht ook is. Bij een grootschalige invasie vallen zeker veel doden, ook aan Russische zijde, om over de verliezen bij een langdurige bezetting nog maar te zwijgen. Hoe de Russische bevolking op zulke verliezen zal reageren, is niet te voorspellen.

