Wanhoop en verwarring: de ‘splendid isolation’ bevalt de Britten dit keer niet

De lange files van vrachtwagens die zich vanwege nieuwe procedures de afgelopen tijd al hadden gevormd voor de Kanaaltunnel groeiden maandag aan met honderden stuks. De lorry’s staan stil langs beide kanten van de M20 tussen Londen en Dover en op parkeerplaatsen in de buurt. Voor de chauffeurs, op weg naar hun gezin in Europa om samen Kerst te vieren, zijn geen voorzieningen.

Zo is plots, tien dagen voor de daadwerkelijke uittreding uit de EU, een voorproefje te zien van hoe het Verenigd Koninkrijk eraan toe kan zijn als dat een brexit zonder handelsverdrag blijkt te zijn geworden. De waarde van het pond daalde met procenten tegelijk, winkels in Londen waren in een mum van tijd uitverkocht en de EU-leiders waren te druk met hun eigen besognes om de noodkreten van Boris Johnson te horen.

De premier zat plots in splendid isolation, schitterende isolatie, zoals dat heette in de periode vóór de Eerste Wereldoorlog, toen een groot voortvarend Brits koninkrijk kon bloeien zonder zich iets gelegen te laten liggen aan de Europeanen van het vasteland. Het was een tijdperk waar menig Brit nog altijd sterk naar terugverlangt.

Zalm en krab vast langs een weg in Kent

Maar nu is de schitterende isolatie lang zo glorieus niet als destijds. Hij komt eerder over als wanhopig, warrig en enigszins waanzinnig. Het internationaal verkeer is grotendeels tot stilstand gekomen en niemand weet hoelang dat zal voortduren.

De chaos begon afgelopen weekeinde al, en groeide maandag door. Toen premier Johnson zaterdag eenmaal had aangekondigd dat in zijn land een zich veel sneller verspreidend coronavirus rondwaart, sloot eerst een handvol landen zijn grenzen voor de Britten. Dat waren onder meer Nederland, Frankrijk en Duitsland. Maandag volgden er meer. In Europa ging bijvoorbeeld ook Spanje dicht, net als Tsjechië en Portugal. Overzees gingen Australië, India en Zuid-Afrika voor Britten op slot. Aan het einde van maandag waren er veertig landen die besloten hadden dat niemand uit het Verenigd Koninkrijk er nog naar binnen mag.

Vooral de sluiting van de Franse grenzen kwam als een klap voor het Verenigd Koninkrijk, dat sterk afhankelijk is van im- en export via de Kanaaltunnel. Hoewel vrachtverkeer deels onbegeleid kan worden voortgezet, staan drie dagen voor Kerst de zalmen en de krabben voor de Europese kerstdis vast langs een weg in Kent, terwijl bloemkolen uit Nederland evenmin kunnen oversteken.

Extra Europese druk

De Britse regering hoopte aan die situatie snel een einde te maken, maar ook een telefoontje van Johnson met Macron, maandagmiddag, bracht weinig verandering. De Fransen lijken te bewegen in de richting van een testregime voor vrachtvervoerders. Maar wanneer daar een begin mee kan worden gemaakt is nog onduidelijk, net zo goed als onbekend is hoe snel zoiets zou kunnen gaan.

Sommige Britten verdenken Europa ervan de pandemie aan te grijpen om extra druk uit te oefenen op de onderhandelingen over brexit. Ze wijzen erop dat de virusmutatie ook elders, in Nederland bijvoorbeeld, is aangetroffen, maar dat andere landen de grenzen met Nederland niet hebben gesloten. “Het zal niet Macrons reden zijn geweest om de grenzen te sluiten, maar het zal in ieder geval even in zijn gedachten hebben gespeeld”, schreef maandag de Conservatieve journalist Paul Goodman.

