Wagners muiterij: een tijdlijn van wat er zaterdag gebeurde

Vrijdagmiddag: Prigozjin stelt dat Poetin Rusland misleidt

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin is zelden positief over de Russische oorlogsinzet, maar vrijdagochtend geeft hij een extra harde veeg uit de pan. “We baden in het bloed”, vertelt hij in een filmpje dat hij via zijn Telegramkanaal verspreidt. Het Kremlin misleidt het Russische volk ‘ten diepste’: als het zo doorgaat duurt het niet lang voordat de Russen uit Oekraïne worden teruggedreven. In later verspreide audioboodschappen gaat Prigozjin nog verder: hij claimt dat zijn een van zijn kampementen is gebombardeerd door de Russen, waarbij talloze van zijn mannen zijn omgekomen. Hij zweert wraak, en dreigt openlijk op te trekken tegen de Russische legerleiding.

Vrijdagavond: de FSB start strafrechtelijk onderzoek

Dan wordt bekend dat de FSB, de Russische inlichtingendienst, een strafrechtelijk onderzoek opent tegen Prigozjin wegens het oproepen tot muiterij. Staatspersbureau TASS meldt vrijdagavond ook dat de veiligheidsmaatregelen in hoofdstad Moskou worden aangescherpt. De Russisch generaal Sergei Soerovikin roept de Wagner-troepen in een videoboodschap op loyaal te blijven aan Rusland.

Vrijdagnacht: Wagner trekt Rusland binnen

In de nacht van vrijdag op zaterdag trekken troepen van Wagner vanuit het bezette gebied van Oekraïne de grens met Rusland over. Ze trekken op naar de stad Rostov aan de Don, op nog geen 100 kilometer van de grens met Oekraïne: een belangrijke uitvalsbasis voor de Russische oorlogsinzet. Prigozjin claimt een Russische helikopter te hebben neergehaald, die het op ongewapende burgers zou hebben voorzien.

Zaterdagochtend: Rostov aan de Don bezet

Nog voor het ochtendgloren is de Russische stad in handen van Wagner-huurlingen. Prigozjin zegt de zuidelijke Russische stad te hebben ingenomen zonder een schot te lossen. Vanuit de stad vertrekt vervolgens een groot konvooi van Wagner noordwaarts.

Een tank van Wagner in de straten van Rostov aan de Don. Beeld ANP / EPA



Zaterdagochtend: snelwegen naar Moskou afgezet

Moskou zet zich schrap. De hoofdstad wordt afgegrendeld, bewoners krijgen het advies binnen te blijven, en de noodtoestand wordt uitgeroepen. Russen krijgen het advies om de M4, de snelweg die Moskou met het zuiden van Rusland verbindt, te mijden. Later op de dag wordt deze snelweg helemaal afgesloten.

Zaterdagochtend: Poetin spreekt het land toe

In een op televisie uitgezonden toespraak spreekt de Russische president Poetin van een ‘dolkstoot in de rug’. Hij spreekt van “landverraad, afpersing en terrorisme”, en belooft hard te zullen optreden tegen de ‘verraders die de wapens tegen hun kameraden hebben opgepakt’. Ook kondigt hij een militaire interventie in het ingenomen Rostov aan, maar zover komt het niet.

Zaterdagmiddag: Prigozjin rukt op

Aan het eind van de ochtend worden er gevechten gemeld bij Voronezj, halverwege de snelweg tussen Moskou en Rostov aan de Don. Later blijkt dat daar een konvooi van de huurlingen door Russische helikopters onder vuur is genomen. Dat betekent dat Wagner in een ochtend via de snelweg M4 Moskou tot op 500 kilometer is genaderd. Een contingent van zo’n vijfduizend strijders rijdt richting de Russische hoofdstad.

Beeld Bart Friso

Zaterdagmiddag: het Kremlin sluit de rangen

De voorzitters van beide Kamers van het Russisch parlement spreken nadrukkelijk hun steun uit voor president Vladimir Poetin. Ook Poetins voorganger ex-president Dmitri Medvedev roept op tot steun aan Poetin, net als patriarch Kirill, het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk. De leiders van de door Rusland in Oekraïne bezette gebieden in de provincies Cherson en Zaporizja benadrukken eveneens Poetin te steunen. Ook de Tsjetsjeense leider en militieleider Ramzan Kadirov, die in het verleden net als Prigozjin nog weleens kritiek had op de Russische legerleiding, neemt het op voor Poetin en zegt zijn brigades op Wagner af te zullen sturen.

Zaterdagmiddag: troepen tot 400 kilometer van Moskou

Wagner stoomt door: na het middaguur meldt de gouverneur van Lipetsk dat troepen van Wagner door zijn regio trekken. De gelijknamige hoofdstad ligt zo’n 400 kilometer ten zuiden van Moskou. De autoriteiten roepen de bevolking op binnen te blijven. Net als in Moskou, waar burgemeester Sergej Sobjanin ondertussen zegt dat maandag een vrije dag wordt ‘gezien de situatie’.

Een tank van Wagner wordt zaterdagavond op een oplegger geladen in Rostov. Beeld ANP / EPA

Zaterdagavond: plotseling bindt Prigozjin in

Dan, even na zeven uur in de avond, brengt de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko naar buiten dat Prigozjin hem heeft beloofd zich te zullen terugtrekken. Prigozjin, die zelf claimt Moskou tot 200 kilometer te hebben genaderd, zegt in te binden om verder bloedvergieten te voorkomen. Loekasjenko blijkt de hele dag met de Wagnerbaas te hebben onderhandeld.

Prigozjin vertrekt in ballingschap naar Belarus, de strafzaak wegens muiterij zal worden geseponeerd, zijn veiligheid wordt ‘persoonlijk gegarandeerd’ door Poetin – die eerder zaterdag nog bezwoer de landverraders te zullen bestraffen. Wel verliest hij de controle over zijn huurlingenleger. De huurlingen worden zelf ook niet vervolgd – zij die dat willen worden opgenomen binnen de Russische krijgsmacht. Nog geen drie uur later trekt Wagner zich terug uit het bezette Rostov aan de Don, terug naar de kampementen in Oekraïne.

