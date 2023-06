Wagnerbaas Prigozjin is in Belarus, dat is ook voor Europa een probleem

Opgeruimd staat netjes, moet president Poetin hebben gedacht over het idee om de opstandige Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin te laten opzouten naar Belarus. Maar nu Prigozjin, plus wie weet hoeveel van zijn mannen, naar Belarus komen, zit dat land met ze opgescheept.

Loekasjenko zal er een hele kluif aan hebben om Prigozjin en zijn bende gastvrijheid te verlenen, zonder zijn eigen beschermheer Poetin te ontrieven. Want Poetin zint op wraak. In zijn toespraak maandag verzekerde de Russische president dat de ‘leiders’ van de opstand gestraft zullen worden. Dat is moeilijk te rijmen met de vrijgeleide die volgens zijn Belarussische evenknie Loekasjenko onderdeel was van de deal die hij zaterdag met Poetin sloot.

Loekasjenko heeft niet de macht om Poetin aan zijn afspraak te houden. Vermoedelijk was het niet zijn eigen idee om Belarus aan te bieden als parkeerplaats voor Prigozjin en de zijnen, maar verrichtte hij daarmee een door Poetin afgedwongen wederdienst.

Poetins houdgreep

Poetin steunde Loekasjenko in 2020, toen de Belarussen in opstand kwamen tegen vervalste verkiezingsuitslagen. Sindsdien heeft Poetin zijn houdgreep op het land verder verstevigd, zeker sinds het begin van de Oekraïne-oorlog.

Poetin liet Russische troepen vorig jaar vanuit Belarus Oekraïne binnenvallen. Hij liet Russische raketten afvuren vanaf bases in Belarus. Binnenkort stationeert hij er naast permanente Russische troepen en vliegtuigen ook Russische kernwapens. Beste vriend, zal Poetin tegen Loekasjenko hebben gezegd, daar kunnen die vechtjassen van Wagner ook nog wel bij, toch?

Vraag is wel: wat moeten die Wagnerianen daar doen? Trouwens, bestaat Wagner nog wel?

Prigozjin presenteerde zijn mars op Moskou als een poging de legertop ‘ter verantwoording te roepen’, maar ook om Wagner te redden. Hij weigerde te voldoen aan de eis om voor 1 juli zijn leger onderschikt te maken aan het reguliere leger: dat kwam er feitelijk op neer dat Wagner hem werd afgepakt.

Exit Wagner

Ook na zijn mars lijkt het er sterk op dat hij zijn leger heeft verloren. Wagner was nauw verweven met het reguliere Russische leger, dat de huurlingen van materieel en trainingsfaciliteiten voorzag. Daar is het nu hoe dan ook mee afgelopen.

Wagner was actief in Afrikaanse en Midden-Oosterse landen, waar het in ruil voor diamanten of andere waar presidenten beschermt. Hoeveel van dat businessmodel overblijft nu Prigozjin zijn zaken in Rusland moet opdoeken, is de vraag.

Een groot deel van zijn omzet haalt Prigozjin uit Rusland, waar Wagner in diverse steden wervingsbureaus voor huurlingen heeft gevestigd. In Sint-Petersburg staat zijn moederbedrijf Concord, dat onder meer een trollenfabriek runde en voedselrantsoenen aan het Russische leger verkocht. Naar dit zakenimperium in Rusland kan hij nu fluiten.

Concord is een bedrijf dat exemplarisch is voor de vermenging van maffiose activiteiten met corrupte Russische overheden. Volgens Russische media troffen agenten van de geheime dienst FSB dit weekeinde bij invallen op het hoofdkantoor omgerekend 47 miljoen dollar in contanten aan. Een juridische procedure om Concord op te doeken kan snel klaar zijn.

Vegiftigd of uit het raam gevallen

In Belarus zal Prigozjin zijn leven niet zeker zijn. President Poetin heeft hem een ‘verrader’ genoemd. Eerdere ‘verraders’ zijn uit ramen gevallen, verongelukt of in het Westen vergiftigd. Zoiets kan ook Prigozjin gebeuren in Belarus, waar het Russische leger en geheime diensten vrij spel hebben. Prigozjin moet voor zijn bescherming hopen op zijn huurlingen, mannen die hun geld verdienen met het doodschieten van mensen.

Als de Russische aanklachten tegen Prigozjin en andere Wagner-leiders inderdaad niet zijn ingetrokken, zoals Poetin maandag suggereerde, dan is het moeilijk voor te stellen dat Rusland het bewind van Loekasjenko netjes om uitlevering zal vragen. Even moeilijk voor te stellen is dat de Wagnerianen zich in dat geval netjes op het politiebureau komen melden en hun geweren inleveren bij de ingang.

Misschien blijft Prigozjin helemaal niet in Belarus en zal hij onderduiken in Afrika of het Midden-Oosten. Als hij zich wel in Belarus vestigt, dan is de vraag hoeveel Wagnerianen ervoor voelen hem te volgen. Op sociale kanalen klagen veel van hun familieleden over Prigozjins drieste mars op Moskou en de gevolgen daarvan. De huurlingen die wel met hem meegaan, zouden hun diensten kunnen aanbieden aan het Russische leger in Belarus, die ze zou kunnen gebruiken voor een nieuwe mars: naar Kiev.

Probleem voor Europa

Een legertje Wagnerianen in Belarus is ook een probleem voor Europa. Menig land noemt de verwikkelingen rond Prigozjins opstand een ‘intern probleem’ van Rusland. Ook minister Hoekstra zei dat maandag. Dat is moeilijk vol te houden als de losgeslagen bende van oorlogsmisdadigers naar Belarus emigreert, tenzij je dat land evenals Poetin ziet als een soort provincie van Rusland.

“Het probleem is dat de belangen van de Belarussen totaal niet tellen”, zei de Belarussische oppositieleider en de eigenlijke winnaar van de presidentsverkiezingen in 2020 Svetlana Tichanovskaja, in een interview vanuit Litouwen. “Het conflict escaleert naar ons grondgebied. Het bedreigt onze soevereiniteit. Als Poetin met zijn tuig naar Belarus komt, bedreigt hij ook onze buren Polen, Litouwen en Letland.”

Ook de Litouwse minister van buitenlandse zaken Gabrielius Landsbergis betoonde zich maandag bezorgd over het scenario van troepenbewegingen in zijn buurland. Hij vroeg om ‘heel specifieke plannen’ voor de versterking van de oostflank van de Navo. “Een militaire eenheid had een halve dag nodig om tot tweehonderd kilometer van Moskou op te rukken. Stel je voor hoe snel ze door Belarus kunnen trekken en aan onze grens verschijnen.”

