Wagner-voorman Prigozjin: We waren niet uit op val van Poetin

Prigozjin ontkende dat hij erop uit was om de macht te grijpen, maar dat de revolte slechts erop gericht was het militaire leiderschap ter verantwoording te roepen voor de vele blunders bij de invasie van Oekraïne. Hij omschreef de gewapende muiterij als een ‘mars voor gerechtigheid’ en stelde dat het nodig was om de 'vernietiging’ van Wagner te voorkomen. Prigozjin beriep zich ook op noodweer: hij wilde de ‘mars’ vreedzaam laten verlopen, maar was gedwongen om geweld te gebruiken nadat “we werden bestookt door raketten en helikopters”. Hij zei het neerhalen van legertoestellen - de huurlingen haalden dit weekend een aantal helikopters neer. Volgens hem zou de revolte ‘zeer ernstige’ kwetsbaarheden van Ruslands veiligheid hebben blootgelegd.

Dat Wagner uiteindelijk rechtsomkeert maakte was om “bloedvergieten van Russische militairen te voorkomen”, aldus Prigozjin. Uit die opmerking kan worden opgemaakt dat Prigozjins zelfvertrouwen en zijn minachting voor de Russische legerleiding onveranderd zijn gebleven sinds zijn vermeende vertrek naar Belarus, want hij doet voorkomen alsof hij zijn vijanden genade heeft geschonken.

Prigozjins politieke ambities schemerden ook duidelijk door in zijn boodschap. Zo zei hij dat zijn huurlingenleger veel steun ontving van de dorpen die het aandeed en dat de muiterij een ‘eis’ was van het volk.

Prigozjin liet zich nauwelijks uit over de achtergrond van de deal met het Kremlin en de bemiddeling van de Belarussische president Alexander Loekasjenko. Moskou kondigde zaterdag aan dat alle aanklachten tegen Prigozjin zijn ingetrokken en dat hij naar Belarus zou vertrekken. Wel zei Prigozjin dat Loekasjenko voorstellen zou hebben gedaan over de voortzetting van Wagner onder een andere staatsrechtelijke constructie. Prigozjin deed onder meer zijn beklag over het militaire besluit om alle Wagner-huurlingen onder het bevel van het ministerie van defensie te plaatsen voor 1 juli. Volgens hem heeft tot op heden minder dan twee procent van zijn huurlingen zich daarvoor aangemeld.

De Wagner-voorman was ook duidelijk trots op de muiters. Volgens hem hadden zij ‘een sterk staaltje’ militair vakmanschap laten zien en had het zo op ‘24 februari 2022’ moeten gaan, daarmee refererend aan de dag van de Russische invasie van Oekraïne.

