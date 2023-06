Wagner rukte opvallend snel op naar Moskou, en Poetin leek totaal overrompeld

Opvallend hoe snel de colonne Wagnereenheden zaterdag oprukte naar Moskou. Dat ging gesmeerder dan vorig jaar met de Russische opmars naar Kiev. Het is moeilijk in te zien wat huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin, de brutaalste criticaster van Poetins beleid in Oekraïne, ermee gewonnen heeft. Maar hij heeft Poetin hoe dan ook een zware klap toegebracht.

Poetin leek totaal overrompeld door de actie, en met hem de in allerijl aangerukte eenheden van de geheime dienst FSB, de nationale garde Rosgvardia en de reguliere strijdkrachten, die de Wagnerianen in één dag tot tweehonderd kilometer onder Moskou lieten oprukken.

Amerikaanse geheime diensten wisten volgens Amerikaanse media wel dat Prigozjin op zoiets broedde. Ze zwegen omdat ze Poetin geen kans wilden bieden om te beweren dat de CIA erachter zat. Maar naar verwachting zal Poetin naar hen en iedereen behalve zichzelf wijzen.

Verdelen en heersen

De korte mars had een lange aanloop. Maandenlang mocht Prigozjin legertop uitmaken voor incompetent ‘tuig’ en ‘verraders’ en ‘incompetent’. Steeds prangender werd de vraag: hoe lang tolereert Poetin nog die aanvallen op zijn jaag- en vakantiemaatje, minister van defensie Sergej Sjojgoe en opperbevelhebber generaal Valeri Gerasimov?

Poetins machtssysteem rust op verdelen en heersen. De mensen die hij topposities gunt bij de overheid of hun zaken-imperiums laat bouwen, betalen in loyaliteit. Ze weten dat Poetin ze naar believen kan ontslaan, afpersen, opsluiten of vermoorden.

Machtspiramide

In dat systeem versterken conflicten in de onderste lagen van de machtspiramide Poetins positie. Uniek aan Prigozjins strijd met de legertop was wel dat hij zijn wrok openlijk uitkotste op zijn Telegram-kanaal. Sommigen speculeerden zelfs dat zijn misbaar door Poetin was afgedekt: ga maar los, spoor het leger aan tot betere prestaties.

Ook Prigozjin dankt zijn carrière aan Poetins corrupte systeem. Maar hij is kennelijk gaan geloven dat hij dat systeem was ontstegen, en munt kon slaan uit zijn status van usurpator van het dorp Bachmoet, van de vent die staande tussen zijn militairen de corrupte militaire top uitdaagt.

Terwijl Prigozjin bouwde aan zijn populariteit onder zijn gehoor, onder wie veel extreem-nationalistische militaire bloggers, leek hij de afgelopen weken ook te bouwen aan een politieke carrière, met een tour door het land.

De maat was kennelijk pas vol toen Prigozjin de afgelopen dagen het bevel weigerde om zijn leger ondergeschikt te maken aan het reguliere leger, en de officiële argumenten voor de inval in Oekraïne een ‘smoes’ noemde.

Verzwegen tirades

Had de president de aanvallen niet opgemerkt omdat hij niks heeft met de sociale media waarvan Prigozjin zich bedient? Staatsmedia negeerden de tirades, verzwegen de geheime diensten die ook voor de president? Hoe dan ook heeft Poetin Prigozjin laten uitgroeien tot een steeds grotere bedreiging van zijn eigen status. De schade is niet te overzien.

De – onbetrouwbare – peilingen tonen steeds dat Poetin veel steun heeft bij het volk. Maar ze tonen telkens een dip zodra doorsnee Russen zelf gevolgen van de oorlog ondergaan, zoals dit najaar toen de ‘gedeeltelijke’ mobilisatie honderdduizenden mannen het land uitjoeg.

Angst voor chaos zit diep

Veel Russen zullen opluchting voelen dat stokebrand Prigozjin weg is. De angst voor chaos zit diep, sinds de wilde jaren negentig waaraan Poetin een eind maakte. Maar het is een veeg teken voor hem dat de inwoners van Rostov de troepen van zijn concurrent met applaus begroetten, en na hun vertrek de terugkerende reguliere ordediensten uitjouwden.

Nog moeilijker te meten, maar cruciaal, is de stemming onder het leger, de restanten van Wagner, het veiligheidsapparaat en de zakenelite. Russische militairen sneuvelen in de loopgraven voor een oorlog die Prigozjin ter discussie stelde als een project dat alleen draait om de macht van Poetin en de zijnen.

Prigozjin mag na zijn opstand naar Belarus vertrekken, terwijl anderen de bak indraaien alleen maar omdat ze de oorlog een oorlog noemen. Te vrezen valt dat Poetin iets drastisch zal doen om de aandacht af te leiden van alle ongerijmdheden van zijn verzwakte bewind. Denk aan de Oekraïense kerncentrale in Zaporizja.

