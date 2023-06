Wagner-baas Prigozjin speelt hoog spel met weigering contract

Voor 1 juli moet ieder Russisch huurlingenleger een contract tekenen met het ministerie van defensie, zo maakte het datzelfde ministerie zaterdag bekend. De maatregel moet de huurlingen onder centraal gezag plaatsen, waardoor het leger effectiever wordt, hoopt het Kremlin.

Niemand weet hoeveel huurlingen met hoeveel legertjes in Oekraïne vechten, maar een ratjetoe is het wel. Degene die zich het hardst afzet tegen minister van defensie Sergej Sjojgoe is Jevgeni Prigozjin, baas van huurlingenleger Wagner. Hij zei meteen na de bekendmaking dat hij ‘geen enkel contract met Sjojgoe’ zal ondertekenen.

De meest bekende strijdgroep na Wagner, de Achmat-brigade van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov, denkt daar anders over. Volgens de Achmat-commandant die zijn handtekening maandag zette, heeft zijn brigade sinds het begin van de grootschalige invasie ‘tienduizenden vrijwilligers’ naar Oekraïne gestuurd.

Of dat aantal klopt en hoe vrijwillig ze dienst hebben genomen, is de vraag: Kadirov dankt zijn terreurbewind in de Tsjetsjeense republiek aan de Russische president Poetin, en dat hij zijn manschappen naar Oekraïne stuurt is een wederdienst. De brigade speelt daar geen grote rol, maar volgens Moskou vecht die nu bij Marjinka, een al eerder verpulverd Oekraïens plaatsje in de oostelijke Donetsk-provincie.

Militair succes

Prigozjin kan wel bogen op militair succes. Zijn mannen, veelal gerekruteerd uit de gevangenis, hebben na ruim een half jaar strijd en ten koste van duizenden doden de plaats Bachmoet ingenomen. De stad is deze maand overgedragen aan het reguliere leger. Dat wordt zowel volgens Oekraïne als volgens Prigozjin daar alweer teruggedrongen, en dat bewijst Prigozjins punt: het leger is zwak door incompetentie aan de top.

Prigozjin zegt steeds dat hij ‘respect’ heeft voor president Poetin, maar hij heeft nooit een geheim gemaakt van zijn minachting voor minister van defensie Sjojgoe en opperbevelhebber Valeri Gerasimov, die op hun kantoor zitten terwijl hij, volgens hemzelf, een is met zijn mannen in de loopgraven.

“Sjojgoe weet niet hoe je militaire formaties fatsoenlijk aanstuurt”, geeft hij op zijn Telegramkanaal als argument om zijn leger buiten de defensie-gezagsstructuur te houden.

Proviand

Vorige week zegde Prigozjin ook al het contract op van zijn bedrijf, Concord, met defensie. Met Concord heeft Prigozjin jarenlang dik verdiend aan het leveren van de rats, kuch en bonen voor de soldaten, die overigens niet zelden klagen over bedorven proviand. In een brief aan Sjojgoe werpt Prigozjin zich op als voorvechter van de belastingbetalers. Hij klaagt dat hij onder druk staat om in zee te gaan met leveranciers die veel te veel rekenen, wat zou leiden tot een ‘ongecontroleerde verspilling’ van overheidsgeld.

Prigozjin behoort tot de ‘nationalistische’ critici die vinden dat het Russische leger te slap optreedt in Oekraïne en dat het Kremlin een algehele mobilisatie moet afkondigen. De Tsjetsjeense leider Kadirov ging een eind mee in die kritiek, maar vorige maand keerde hij zich tegen Prigozjin. Een telefoontje leek de lucht te hebben geklaard, maar vrijdag keerde hij zich op Telegram weer tegen Prigozjin. “Ik heb één ding begrepen: vanuit de hoogte van het gezichtsveld van de opperste bevelhebber [Poetin] kun je beter zien. En als de beslissingen en maatregelen hem goeddunken, dan zijn ze correct en gunstig voor Rusland.”

Prigozjin speelt hoog spel met zijn weigering te tekenen, terend op zijn succes in Bachmoet. Wat dat wisselgeld waard is nu zijn Wagner daar niet meer vecht, moet blijken. Als Poetin Prigozjins rebellie blijft tolereren, verzwakt hij het gezag van zijn minister en oude vertrouweling Sjojgoe. Als hij afrekent met de Wagnerbaas, dan moet hij vrezen dat hij de fanatiekste ondersteuners van zijn oorlog tegen zich in het harnas jaagt.

