Wagner-baas hekelt luxeleventje Russische elite. ‘Dit kan alleen maar leiden tot een revolutie’

De baas van het Russische huurlingenleger Wagner, Jevgeni Prigozjin is begonnen met het terugtrekken van zijn troepen uit het Oekraïense Bachmoet, waar al zo’n tien maanden hevig om gevochten wordt.

De stad wordt wel omschreven als de ‘menselijke gehaktmolen’, vanwege de vele duizenden doden aan beide kanten van het front. Prigozjin draagt de posities van zijn manschappen over aan het Russische leger en wil uiterlijk op 1 juni de kapotgeschoten stad hebben verlaten. Afgelopen zaterdag kondigde hij nog de inname van de hele stad aan, maar dat wordt ontkend door de Oekraïense regering, die zegt het Litak-district in het zuidwesten van Bachmoet nog in handen te hebben.

De onderminister van defensie van Oekraïne, Hanna Maljar, liet weten dat sommige Wagner-eenheden zijn vertrokken en hun posities zijn ingenomen door troepen van het Russisch leger. Wagner is volgens haar nog niet volledig weg uit Bachmoet.

Luxeleventje Russische elite

Eerder deze week zei Prigozjin dat zijn manschappen zware verliezen hebben geleden. Van de 50.000 gerekruteerde gevangen is zeker 20 procent omgekomen. De huurlingenbaas hekelde in een vlog deze week dat alleen arme Russen hun kinderen naar het front sturen en in onderdelen terugkrijgen om ze vervolgens te begraven. De kinderen van de elite van Rusland leiden tegelijkertijd een luxeleventje als vloggers en bloggers die crèmes en make-up aanprijzen op Instagram en YouTube. Hij verwees naar de kinderen van de Russische minister van defensie Sergej Sjojgoe, de minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov en president Poetins woordvoerder Dmitri Peskov.

“Dit kan alleen maar leiden tot een revolutie zoals in 1917”, zei hij fel. “Soldaten komen als eersten hiertegen in opstand, daarna de tienduizenden familieleden van omgekomen militairen. Uiteindelijk zullen honderdduizenden een bloedbad aanrichten onder de elite van dit land.” Prigozjin, zelf multimiljonair, meldde nog even dat hij een rechtschapen burger is die zich aan de wet houdt. Hij waarschuwde dat er pas gerechtigheid kan zijn voor het volk als de elite haar aan het front omgekomen kinderen moeten gaan begraven.

Lente-offensief begonnen

De strategische zet van Prigozjin om Wagner terug te trekken uit Bachmoet is ook een uitdaging aan het Russische leger om de stad niet prijs te geven. Als dat toch gebeurt, lijkt het zijn positie te versterken als militair aanvoerder.

Of Oekraïne vol gaat inzetten op het heroveren van het kapotgeschoten Bachmoet is maar de vraag. Het Oekraïense lenteoffensief, dat al maanden is aangekondigd, is volgens president Volodymyr Zelensky al begonnen op diverse locaties langs de circa 1500 kilometer lange frontlinie.

Lees ook:

De Russen claimen hun hoofdprijs: Bachmoet, stad van gips, zout en champagne.

Eén ding is zeker als Bachmoet in Russische handen is, zoals het Kremlin beweert en Kiev tegenspreekt: de slag om de tot puin geschoten stad duurt voort. Nu al voor het tiende jaar op rij.