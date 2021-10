Waarschuwingen overstromingen bereikten de burgemeester van Trooz nooit – en hij is niet de enige

Burgemeester Fabien Beltran moet het vier keer herhalen voor de parlementaire enquêtecommissie zeker weet dat ze het goed heeft gehoord. “Dus u kreeg op 14 juli geen enkele waarschuwing?”, vroeg Julien Liradelfo, lid van de enquêtecommissie.

Beltran: “Ik kreeg geen enkel bericht. Niet van de provincie, niet van het crisiscentrum, niet van de buurgemeenten. Niets. Het enige bericht dat ik kreeg, dateert van 15 juli, 7.49 uur, dat de wegen die dag konden gaan onderlopen. Dat hadden we zelf toen al wel gezien. Had ik in plaats daarvan op dat moment te horen gekregen dat we moesten evacueren, dan had dat toen nog gekund. Vier uur later was dat al onmogelijk geworden.”

30 uur op het dak

De burgemeester vertelde in Brussel over zijn gemeente, die uit vier kernen bestaat. Alle vier liggen ze langs de rivier de Vesder. Alle vier raakten ze onder water. “55 procent van de inwoners van de gemeente is geraakt”, zei Beltran.

Ook het gemeentehuis kwam blank te staan, waardoor op de fatale dagen geen computer meer werkte. “De servers staan in de kelder.” Vanuit een noodlocatie, een gemeente verderop, moest hij proberen de bewoners uit hun huizen te krijgen.

“Op 15 juli om 20.00 uur kwamen acht militairen”, vertelde de burgemeester. “Ze hadden boten. Maar ze konden maar enkele tientallen mensen redden voor de stroming te gevaarlijk werd om door te gaan. Op dat moment zaten er nog altijd mensen op hun dak en sommigen hebben daar dertig uur doorgebracht voor ze in veiligheid konden worden gebracht.”

‘Ik weet niet waar de duizenden militairen waren’

Beltran klonk teleurgesteld in alle ambtelijke structuren. De fatale nacht kreeg hij hulp van vrijwilligers, die op eigen risico met jetski’s kinderen in veiligheid wisten te brengen. In de maanden die volgden, kon Beltran op weinig rekenen, behalve een aantal ploegen Vlaamse vrijwilligers, die hem onder meer hebben geholpen om vier in de ramp vernielde gemeenschapscentra weer werkend te krijgen. “In een daarvan kunnen we nu vijftig bedden plaatsen, die nodig zijn nu de winter eraan komt.”

Het is, zegt hij, extreem moeilijk om een catastrofe van een omvang als die in zijn gemeente te managen met de kleine ploeg ambtenaren die hem ter beschikking staan. Beltran sloot vrijdag de dag van de enquêtecommissie af. Eerder hadden al de burgemeesters van Pepinster en Chaudfontaine verteld hoe zij de ramp hadden beleefd. Daniel Bacquelaine, burgemeester van Chaudfontaine, beklaagde zich ook over het kleine aantal militairen dat hem kwam bijstaan en hun gebrekkige materieel. “Mensen vragen mij: er zitten toch duizenden mensen in dat leger? Waar waren die? Ik weet het antwoord niet.”

De Waalse enquête gaat door

Vorige week sprak Sophie Lambert, de burgemeester van Verviers, die zei dat ze zich ‘verlaten’ had gevoeld door de hogere overheden. Ook zij werd te laat gewaarschuwd voor het snel stijgende water. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet opgehelderd. De Waalse enquête gaat tot november door met wekelijkse zittingen. Dan volgt een rapport met aanbevelingen over hoe het gebied zich in de toekomst beter kan wapenen tegen wateroverlast.

In Trooz, aan de Vesder, komen de champignons uit de muren

Het Belgische Trooz werd halverwege juli getroffen door een vloedgolf. Huizen zijn nog altijd onbewoonbaar, de overheid laat het afweten. Vrijwilligers schieten te hulp. Mina Sevenhant rijdt geregeld vanuit haar woonplaats Brugge naar het in Wallonië gelegen Trooz om mensen te helpen.

Deze stuwdam werd op het verkeerde moment opengezet tijdens de waterramp in België

Wallonië laat onderzoeken of het voorafgaand aan de watersnood van anderhalve week geleden adequater had kunnen reageren. Vooral over het openzetten van de dam bij Eupen rijzen vragen.