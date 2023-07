Waarom uitgerekend het Middellandse Zeegebied extreem heet wordt

Als een lauwe badkuip met een gloeiend hete rand, zo voelt het Middellandse Zeegebied deze dagen aan. In de landen die aan de binnenzee grenzen werden extreem hoge temperaturen gemeten, die in sommige gevallen zelfs het Europese hitterecord van 48 graden Celsius naderden.

Een combinatie van weersomstandigheden en klimaatverandering is de boosdoener, zegt Sjoukje Philip, klimaatonderzoeker aan het KNMI. Er liggen momenteel veel hogedrukgebieden bij Zuid-Europa die voor onbewolkt, zonnig en droog weer zorgen.

Klimaatverandering treft Zuid-Europa uitzonderlijk hard

Tel daar de effecten van klimaatverandering bij op, en je krijgt vanzelf een hittegolf die in sommige gebieden een bijna onleefbare situatie oplevert. Klimaatverandering treft Zuid-Europa namelijk uitzonderlijk hard, becijferde de VN-klimaatorganisatie IPCC al in 2021. Dat komt door een opeenstapeling van elkaar versterkende fysische verschijnselen.

“Opwarming gaat sneller naarmate de grond meer uitgedroogd raakt”, legt Philip uit. “Als zonlicht een natte bodem raakt, gaat eerst veel van die energie zitten in het verdampingsproces van water. Dat houdt de lucht langer koel. Nu de bodem in Zuid-Europa steeds droger is, leiden de zonnestralen direct tot warmte.”

Bovendien worden droge gebieden over het algemeen steeds droger, net zoals natte gebieden juist steeds natter worden. In opwarmende natte gebieden ontstaan steeds gemakkelijker buien, maar die regenen vaak ook in hetzelfde gebied weer neer. In hetere droge gebieden ontstaan juist steeds minder buien, wat een sterkere verdroging oplevert.

Temperatuur van 50 graden geen uitzondering meer

De hitte zal de komende jaren waarschijnlijk alleen maar erger worden, denkt Philip. “Dat is met de huidige klimaatverandering wel te verwachten.” Het IPCC hing er in 2021 een stevige prognose aan vast: die organisatie denkt dat in het Middellands Zeegebied een temperatuur van 50 graden later deze eeuw geen uitzondering meer zal zijn, als de uitstoot van broeikasgassen tenminste niet stevig wordt afgeremd.

Of het nu hard gaat of heel hard, voor de Italiaan of Spanjaard zit er voorlopig maar één ding op: zij zullen zich ‘s zomers moeten aanpassen aan de elementen, bijvoorbeeld met een langere siësta op het heetst van de dag. Dat is voor veel mensen allang geen kwestie meer van comfort, maar van lijfsbehoud. Philip: “De huidige temperaturen zijn nu nog extreem, maar in de toekomst normaal. Een goed hitteplan kan dan doden voorkomen.”

Wetenschappers becijferden onlangs in vakblad Nature Sustainability dat aan het eind van de eeuw mogelijk een derde van de wereldbevolking in een omgeving leeft die zó heet is dat het gevaarlijk is voor de gezondheid.

Temperatuur Europa 18 juli

