Waarom treffen de Amerikaanse sancties ook de dochters van Poetin?

Wat hebben Katerina Tichonova en Maria Vorontsova misdaan? De twee Russische vrouwen van 35 en 36 jaar zijn woensdag door de Verenigde Staten op de sanctielijst gezet. De enige reden, zo op het eerste gezicht: ze zijn de dochters van president Vladimir Poetin.

Ook de vrouw en kinderen van de Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov staan op de sanctielijst, net als de voormalige president Dimitri Medvedev en premier Michail Misjoesjtin.

Al deze personen kunnen geen financiële tegoeden meer aanhouden in de Verenigde Staten; vermogens die ze daar zouden hebben kunnen bevroren worden. De sancties maken deel uit van de Amerikaanse pogingen om Rusland economisch en financieel op de knieën te dwingen.

Maria Vorontsova. Beeld TRBEELD

Geen eigen rekening

Poetins dochters staan op de lijst, zo zeggen bronnen in Washington tegen persbureaus, omdat het vermoeden bestaat dat zij geld beheren van hun vader. Welke bewijzen of aanwijzingen de Amerikanen daarvoor hebben, is niet duidelijk.

Bekend is wel dat Russische leiders en oligarchen zelden rekeningen op eigen naam hebben, hun geld is in de regel afgeschermd met financiële constructies via brievenbusmaatschappijen en belastingparadijzen. Familieleden kunnen een rol spelen in deze constructies, maar de jongste Amerikaanse sancties lijken voor een deel symbolisch.

Over Poetins dochters is niet veel bekend. De oudste, Maria Vorontsova, zou enige tijd in Nederland hebben gewoond en getrouwd zijn geweest met een Nederlander. Het is niet duidelijk of zij nog bij elkaar zijn. Haar zus Katerina Tichonova werd bekend als rock ‘n roll-danseres.

Katerina Tichonova (L), Poetins dochter, danst met Ivan Klimov tijdens het wereldkampioenschap Rock'n'Roll-dansen in Krakau, 12 april 2014. Beeld REUTERS

Sancties tegen banken en steenkool

Ook de Russische financiële instellingen Sberbank en Alfa Bank zijn getroffen door de nieuwe Amerikaanse sancties. Het Verenigd Koninkrijk heeft vergelijkbare maatregelen getroffen. Zowel de VS als de Europese Unie werken aan een verbod op investeringen in Rusland.

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om de import van Russische steenkolen te stoppen, maar ondertussen gaat de invoer olie en gas uit dat land gewoon door. De kritiek daarop neemt wel toe, ook in Europese kringen.

EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell zei woensdag: “Een miljard euro betalen we Poetin iedere dag voor de energie die hij ons levert. Sinds het begin van de oorlog hebben we hem 35 miljard euro gegeven. Vergelijk dat eens met de één miljard euro aan wapens die we aan Oekraïne hebben gegeven.”

