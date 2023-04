Waarom Museveni voorlopig toch niet de extreme anti-homowet in Oeganda ondertekent

Hij tekent hem toch niet. Donderdagavond werd bekend dat de Oegandese president Yoweri Museveni de wet, die van Oeganda officieel zo’n beetje het meest homo-onvriendelijke land ter wereld had gemaakt, terugstuurt naar het parlement.

De wet, die in maart met overgrote meerderheid werd aangenomen, maakt het strafbaar om alleen al te zeggen dat je homoseksuele gevoelens hebt. In sommige gevallen komt de doodstraf op homoseksuele handelingen te staan; ook wordt het strafbaar mee te helpen aan de verspreiding van ‘lhbti+-propaganda’.

Een woordvoerder van Museveni benadrukte dat de president beslist niks heeft tegen de geest van de wet, maar dat er onvoldoende oog is voor rehabilitatie: voor mensen die zich in het verleden ‘schuldig’ hebben gemaakt aan ‘homoseksuele praktijken’, maar ‘tegenwoordig weer normale levens willen leiden’.

Internationale druk

Het doet denken aan 2014. De toen voorstelde aanscherping van de anti-homowetgeving in het land werd weliswaar ondertekend door de president, maar door het Hooggerechtshof verworpen – dankzij druk van Museveni. Niet omdat hij het beste voorheeft met de homogemeenschap, maar omdat internationale druk wel degelijk zin heeft als er wordt gedreigd met het schrappen van donorhulp.

De Oegandese activist Papa De tijdens een protest bij de Oegandese vertegenwoordig in het Zuid-Afrikaanse Pretoria tegen de strenge homowetten in Oeganda. Beeld AFP

Het is voor de pragmatische Museveni balanceren tussen binnen- en buitenlandse politiek. Alleen staat anno 2023 in eigen land de politieke én maatschappelijke wind flink anders. Deze week nog riep het Europarlement in een resolutie Kampala nogmaals op de wet terug te draaien, onder dreiging van sancties. Desondanks was de verwachting, en de vrees, dat de wet dit keer wel van kracht zou worden.

Maar plots kreeg Museveni toch een kans de wet te blokkeren, ziet Oeganda-kenner Kristof Titeca, hoogleraar ontwikkelingsbeleid aan de Universiteit van Antwerpen. Het politieke speelveld in Kampala ligt er nu namelijk heel anders bij dan een maandje terug.

Golfplaten-schandaal

Dat komt door een uitdijend corruptieschandaal dat Oeganda in zijn greep heeft, waarbij tal van hooggeplaatste politici in Kampala betrokken zijn. Dit golfplaten-schandaal draait om de verduistering van zo’n 15.000 golfplaten-daken, bestemd voor kwetsbare gemeenschappen in het noordoosten van het land. De verantwoordelijk minister is al opgepakt, de voorzitter van het parlement zou er bij betrokken zijn, evenals bij elkaar maar liefst 22 ministers.

Nu is een corruptieschandaal bepaald niet nieuw in de Oegandese politiek, wel nieuw is dat er zoveel hooggeplaatste politici tegelijkertijd bij betrokken zijn. Het leeft hierdoor sterk in Oegandese media, en daarmee bij het volk. Het geeft Museveni opeens een sterke onderhandelingspositie. “Hij kan nu zeggen: ik kan jullie ontslaan, als jullie de wet niet afzwakken”, zegt Titeca.

Economische stabiliteit cruciaal

Dat Museveni dit binnenlandse schandaal nu gebruikt om voor de internationale gemeenschap mooi weer te spelen lijkt cynisch, maar zo is Museveni, zegt Titeca. “Was dit schandaal er niet was geweest, had hij vermoedelijk een andere manier gevonden om de wet op zijn minst te traineren of af te zwakken.”

Want het is niet zo dat Museveni de lhbti+-gemeenschap een warm hart toedraagt, al is hij binnenskamers gematigder dan veel politici in Oeganda. Hij kan geen sancties riskeren. Economische stabiliteit is voor Museveni cruciaal om te blijven zitten waar hij zit. En hij is niet voor niets al bijna veertig jaar aan de macht.”

