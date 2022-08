Waarom kan het graanschip uit Oekraïne niet lossen in Libanon?

Gezien de voedselproblemen in het Midden-Oosten en Afrika is het bevreemdend dat vrachtschip Razoni zijn lading uit Oekraïne niet kan lossen in Libanon. Dankzij bemiddeling van de Verenigde Naties kon het schip vertrekken uit havenstad Odessa en naar Libanon varen. Maar nu wil de koper de 26.500 ton mais niet meer hebben. De leverancier moet een nieuwe afnemer vinden, in Libanon of in een ander land.

Graanhandelaren zullen minder snel opkijken van deze ontwikkeling. In de grondstoffenhandel komt het vaker voor dat de koper alsnog bedankt voor een levering. Ook kan het gebeuren dat een volgeladen schip op zee nog wordt verhandeld.

Marktprijzen

Een annulering kan te maken hebben met de marktprijzen, en dat kan volgens deskundigen ook nu aan de hand zijn. Als de koper de mais op een hoog prijsniveau heeft gekocht, en hij een mogelijkheid ziet om onder het contract uit te komen, dan zal hij dat ook doen. Graan is onlangs iets minder duur geworden en dus kan de koper goedkoper uit zijn als hij deze levering annuleert en een nieuw contract afsluit.

De Razoni was het eerste schip met landbouwproducten dat de Oekraïense haven aan de Zwarte Zee kon verlaten sinds de Russische inval. De Oekraïense ambassade in Beiroet plaatste maandag een foto op internet van het schip en zei dat de vracht was geweigerd door de koper in Libanon. De reden was dat die meer dan vijf maanden te laat kwam. Een ander schip met mais uit Oekraïne bereikte maandag wel zijn eindbestemming in Turkije.

According to the information of the shipper the final buyer in Lebanon refused to accept the cargo due to delay of delivery terms (more than 5 months). So the shipper is now looking for another consignee. It can either be in Lebanon or other country. pic.twitter.com/Qj1cyF5Uda — UKR_Emb in Lebanon (@UKRinLBN) 8 augustus 2022

Die vertraging maakt het besluit om te annuleren nog gemakkelijker. Want dan kan de koper op basis van de contractvoorwaarden stellen dat de verkoper in gebreke is gebleven. De verkoper vindt het liefst zo snel mogelijk een nieuwe klant, want zijn kosten lopen door. Als er een conflict ontstaat tussen beide partijen, kan er arbitrage plaatsvinden bij Gafta, de internationale handelsvereniging voor graan en veevoer.

Voor de kwaliteit van de vervoerde mais hoeft de vertraging overigens weinig te betekenen. De oude oogst kan nog helemaal in orde zijn. Al is het mogelijk dat dat er iets is misgegaan in de opslag tijdens de oorlog die Rusland in februari begon.

De grote handelshuizen maken zakelijke afwegingen. Dat de bakkers van Libanon om grondstoffen staan te springen, en dat hun klanten hongerig zijn, speelt eigenlijk geen rol op de handelsafdeling. Vaak weet de verkoper ook niet wie de uiteindelijke importeur of afnemer is. De keten telt veel schakels en elke partij kan zijn contract opzeggen, waarmee de levering vervalt.

