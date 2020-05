Waarom Italië de grenzen weer opengooit

De Italiaanse regering heeft zaterdagnacht plannen aangekondigd om de buitengrenzen per 3 juni te heropenen.

Italiaanse media melden dat reizigers uit de EU-lidstaten, en ook uit Zwitserland - dat bij Schengen hoort - het land dan weer mogen inreizen. Ook de Britten zijn welkom. Dagblad La Repubblica meldt op de website dat de quarantaine van twee weken, die nu nog verplicht is voor buitenlandse bezoekers, dan komt te vervallen.

Maar als het gaat om de praktische zaken rondom de reis van Nederland naar Italië is er nog veel onbekend. Zo is het aantal vluchten naar Rome en Milaan nu nog maar een fractie van wat het in het pre-corona-tijdperk was. En zullen Nederlandse vakantiegangers wel rustig met de auto door België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland kunnen rijden? Sommige van die landen zitten nu nog stevig op slot en hebben allerlei reisbeperkingen.

Oostenrijk

En hoe zit het met Oostenrijk? De regering in Wenen heeft deze week gezegd dat de Oostenrijks-Italiaanse grens voorlopig dicht blijft. De Oostenrijkers lijken bang om Italianen binnen te laten omdat het coronavirus met name in de omgeving van Milaan zo heftig heeft huisgehouden, en officieel bijna 32.000 dodelijke slachtoffers heeft gemaakt. Wordt een Oostenrijkse doorreis voor Noord-Europeanen wél mogelijk?

De Italiaanse regering heeft met het openen van de buitengrenzen waarschijnlijk de knuppel in het Europese hoenderhok willen gooien. Ze hoopt ongetwijfeld dat deze grote stap de andere lidstaten ertoe aanzet om hun grenzen ook weer open te gooien. Want dan kan het toerisme binnen de hele EU op gang komen. Rome vindt het onacceptabel dat landen als Griekenland, Kroatië en Portugal - die minder besmettingen dan Italië hebben gehad en zichzelf als 'veilig' promoten - hard bezig zijn om toeristen via 'exclusieve corridors' naar hun stranden en eilanden te lokken.

Onder gigantische druk

Italië staat onder gigantische druk om weer euro's naar de toerismesector te kunnen laten stromen. Het gevreesde virus heeft die belangrijke tak - normaal gesproken goed voor 13 procent van het bbp - knock-out geslagen. Want op 10 maart ging het land in een rigide lockdown. Alle restaurants, cafè's, musea en strandtenten zijn al twee maanden dicht. Komende maandag mogen ze hun deuren weer openen, net als de winkelcentra, kapsalons en musea. Want de virusbesmettingen zijn afgeremd en het aantal door coronapatiënten bezette IC-bedden is tot onder de duizend gedaald.

De Italianen mogen maandag ook hun woonplaats weer uit en zich binnen hun eigen regio verplaatsen. En vanaf 3 juni zijn ze weer vrij om door hun hele land te reizen. De mensen moeten wel overal een meter afstand van elkaar houden en in alle openbare ruimtes een mondkapjes dragen.