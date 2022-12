Waarom is het bezoek van Zelenski aan Amerika zo belangrijk?

Dinsdag stond de Oekraïense president Zelenski nog tussen de fronttroepen in Bachmoet, de plaats in de oostelijke Oekraïense provincie Donetsk waar al weken een slijtageslag woedt. In de daaropvolgende nacht stapte hij in het grootste geheim op het vliegtuig naar de Verenigde Staten, voor zijn eerste bezoek aan het buitenland sinds het begin van de grootscheepse Russische aanval op Oekraïne in februari.

In Bachmoet kreeg Zelenski een Oekraïense vlag met handtekeningen van militairen, die hem vroegen het doek mee te nemen en te overhandigen aan het Amerikaanse Congres. Zoals de foto van die overhandiging zich al bij voorbaat laat uittekenen, zo voorspelbaar zullen ook de toespraken van de Amerikaanse president Biden en Zelenski zijn – maar dat doet niets af aan het belang van het bezoek voor het vervolg van de oorlog.

Patriot-luchtafweersystemen

President Zelenski zal benadrukken dat in Oekraïne de internationale rechtsorde op het spel staat. Wat Oekraïne nodig heeft om die strijd in zijn voordeel – en dat van de wereld – te beslechten is ‘wapens, wapens en nog meer wapens’, in de woorden van Zelenski’s adviseur Michailo Podoljak.

Meer wapens zal Zelenski ook krijgen; president Biden zal naar verwachting officieel bekendmaken wat al een tijdje rondzingt: dat de VS Oekraïne geavanceerde Patriot-luchtafweersystemen zullen leveren, net als de langdurige trainingen aan Oekraïense militairen om deze complexe systemen te bedienen.

De Patriots moeten Oekraïne in staat stellen zich beter te verweren tegen de massale raket- en drone-aanvallen, die elektriciteits- en andere voorzieningen verwoesten. Patriots kunnen die over een langere afstand, en met meer tegelijk uit de lucht halen dan de systemen waarmee dat nu gebeurt – maar 100 procent dekking kunnen ze niet bieden.

Signaal aan Rusland

Het bezoek is ook een belangrijk signaal aan Rusland. De Amerikaanse steun duurt zolang het nodig is, zal de kern van Bidens boodschap zijn. Hij zal een nieuw militair steunpakket aankondigen, dat inclusief de Patriots 2 miljard dollar beloopt.

Bij monde van Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zal dit ‘het conflict’ in Oekraïne alleen maar verder verscherpen. “Dit belooft niet veel goeds voor Oekraïne,” zei hij.

De beelden van de twee presidenten moeten het Kremlin ervan doordringen dat de Amerikanen een lange adem hebben met hun steun aan Oekraïne die, alle plannen en voorgaande leveranties meegerekend, meer dan 100 miljard dollar bedraagt. Ook moet het plaatje tegengif bieden tegen de boodschap die Russische propagandazenders uitdragen, over afnemende steun voor Oekraïne.

Het klopt wel dat de Republikeinen, die vanaf 3 januari de meeste zetels in het Huis van Afgevaardigden bezetten, minder unisono zijn over het belang van steun aan Oekraïne. “Onze eerste verplichting geldt de mensen voor wie we werken, niet de mensen voor wie hij werkt”, zei de Republikeinse senator Kevin Cramer dinsdag over Zelenski. Cramer behoort tot de factie van Republikeinen die het president Zelenski zo lastig mogelijk zullen maken om zijn begrotingen, inclusief de Oekraïense steun, erdoor te krijgen. Maar een blokkade van de steun verwacht niemand.

Live-toespraak

Op het programma staat een live-toespraak tot het Congres (het verzamelde Huis van Afgevaardigden en de Senaat). Zelenski en Biden zullen elkaar spreken in aanwezigheid van leden van de Amerikaanse veiligheidsraad, gevolgd door een gezamenlijke persconferentie.

Beide president hebben elkaar sinds februari dikwijls gesproken, maar steeds van een afstand. Zelenski werd in 2021 ook al eens door Biden ontvangen in het Witte Huis. De Amerikaanse president zei toen toegewijd te zijn aan de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne, waar toen alleen in het oosten oorlog was.

Het Witte Huis meldt dat de Oekraïense president slechts enkele uren in Washington zal zijn en daarna direct terugkeert naar zijn land.

Lees ook:

‘De gehaktmolen van Bachmoet’: wat wil Moskou met deze relatief onbelangrijke stad?

Al maanden probeert Rusland met man en macht de strategisch onbelangrijke stad Bachmoet in Oost-Oekraïne in te nemen. Het offensief lijkt bovenal een kwestie van prestige.