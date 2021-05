Waarom het definitief niet gaat lukken om vaccins internationaal eerlijk te verdelen

De pogingen om coronavaccins eerlijk te verdelen over de wereld lijken definitief mislukt. Deze week maakte het Serum Institute of India, de grootste vaccinfabrikant ter wereld, bekend dat het tot oktober geen vaccins meer zal exporteren. De Indiase regering verbiedt de uitvoer, omdat ze eerst de eigen bevolking wil inenten. India heeft ruim 1,3 miljard inwoners en is momenteel de grootste coronabrandhaard ter wereld. De ergste piek lijkt voorbij, maar dagelijks komen er nog altijd een kwart miljoen nieuwe besmettingen bij.

Dat betekent de zoveelste tegenslag, en waarschijnlijk ook de genadeklap voor Covax. Dat internationale verdelingsmechanisme voor coronavaccins werd vorig jaar opgezet om ervoor te zorgen dat de vaccins niet allemaal terecht zouden komen bij de hoogste bieder, maar daar waar ze het hardste nodig waren. Het Serum Institute was tot voor kort hofleverancier van Covax.

Zelfstandig de markt op

Eerder frustreerden rijke landen in Europa en Noord-Amerika al de gezamenlijke inkoop, door ook zelfstandig de markt op te gaan en daar het grootste deel van de beschikbare vaccins weg te kapen. Het doel van Covax was om half mei 180 miljoen doses geleverd te hebben aan aangesloten landen, maar de teller bleef steken op 63 miljoen.

Het doel voor heel 2021 is twee miljard doses, maar het is volstrekt onduidelijk waar die vandaan moeten komen, nu India niet meer levert.

De VS hielden de grenzen sowieso al gesloten voor de export van coronavaccins. China en Rusland sluiten liever bilaterale deals om hun vaccins te verkopen, of om diplomatie mee te bedrijven. Dan blijft alleen de farmaceutische industrie in Europa over als producent van enig volume. Opschalen van de productiecapaciteit elders lijkt op korte termijn niet haalbaar. En ook in de EU bestaat druk op politici om de eigen bevolking voorrang te geven.

Acuut probleem

Voor veel arme landen is het wegvallen van de aanvoer uit India een acuut probleem. In onder meer Kenia, Nepal en Bangladesh zijn veel mensen pas een keer ingeënt, en is de tweede inenting afhankelijk van toekomstige leveranties, die niet meer lijken te komen.

Het mislukken van de gezamenlijke inkoop wordt op die manier een self fulfilling prophecy. Een middeninkomensland als Vietnam vertrouwt het niet meer, en maakte deze week bekend dat het een miljard dollar reserveert om zelf vaccins in te kopen. Door zulke acties slinkt de voorraad beschikbare vaccins voor Covax nog verder. Voor veel arme landen gaat het zo nog jaren duren voor ze hun bevolkingen hebben ingeënt.

Overtollige coronavaccins

Ondertussen beginnen zich in de voorraadschuren van de VS tientallen miljoenen doses overtollige coronavaccins op te hopen, binnenkort zelfs honderden miljoenen. Het land wil een strategische reserve aanhouden, omdat nog niet duidelijk is wanneer er eventueel boosters nodig zijn.

Maar president Biden maakte deze week bekend dat zijn land ook tachtig miljoen doses beschikbaar zal stellen aan de rest van de wereld. Er zit echter een addertje onder het gras: die zullen niet zonder meer naar Covax gaan. Biden tuigde een taakgroep op om de vaccins te verdelen, waarin experts op het gebied van diplomatie en nationale veiligheid zitten. Amerika lijkt de vaccins vooral te willen inzetten als tegenwicht tegen de Chinese vaccindiplomatie, die onder andere in de traditionele Amerikaanse ‘achtertuin’ Latijns-Amerika actief is.

Een woordvoerder van de Amerikaanse taakgroep zei dat ook een ‘substantieel deel’ van de vaccins via Covax beschikbaar zal worden gesteld. Maar hoeveel ‘substantieel’ precies is, daar wil niemand in Washington een getal op plakken.

