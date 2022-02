Waarom Erdogan wil bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland

Het bezoek van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan Kiev donderdag was oorspronkelijk gepland rondom het dertigjarige jubileum van de diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Oekraïne en bedoeld als gelegenheid om een vrijhandelsverdrag tussen beide landen te tekenen. Maar nu die mijlpaal overschaduwd wordt door de oplopende spanningen tussen Rusland en de Navo grijpt Erdogan zijn kans om zich als crisisbemiddelaar op te werpen.

Turkije is bereid “alles te doen wat maar nodig is” om een oorlog te voorkomen, zo zei hij vorige week in een interview op de Turkse televisie.

Turkije is al jaren een buitenbeentje van de Navo en haalde zich geregeld de woede van andere lidstaten op de hals. Zo schafte Turkije tot ontzetting van de Amerikanen in 2017 S-400 raketafweersystemen van de Russen aan. Maar mogelijk komt die middenpositie nu van pas: met Oekraïne onderhoudt Turkije goede banden, en met Rusland betere banden dan de meeste andere Navo-landen. Misschien kan diplomatiek balanceerwerk de situatie de-escaleren.

Turkije bouwt een drone-fabriek in Oekraïne

Turkije heeft goede redenen om oorlog te voorkomen, want het ziet liever geen verdere Russische expansie in de eigen achtertuin. In 2014 was het ook een uitgesproken tegenstander van de Russische annexatie van de Krim, vanwege bezorgdheid over de Tataarse minderheid op het schiereiland en zorgen over een verdere Russische militaire uitbreiding rondom de Zwarte Zee.

Turkije en Oekraïne hebben de laatste jaren bovendien steeds betere banden opgebouwd. Zo levert Turkije drones aan Oekraïne, dat een ervan vorig jaar gebruikte om een stuk geschut van pro-Russische rebellen uit te schakelen. En als alles volgens plan loopt, zal de Turkse wapenproducent Baykar dit jaar beginnen met de bouw van een fabriek in Oekraïne, zodat Turkse drones ook lokaal kunnen worden geproduceerd. Oekraïne levert ook al motoren die Turkije nodig heeft voor de productie van gevechtshelikopters en geavanceerde drones.

‘Een echte man’, zei Poetin over Erdogan

Dat Turkije met Oekraïne samenwerkt, betekent niet dat Erdogan zijn relatie met Poetin te grabbel wil gooien. Turkije en Rusland hebben de laatste jaren ook een verhouding opgebouwd die vooral gestoeld lijkt op pragmatisme. Onder andere in Libië, Syrië en in Nagorno-Karabach kwamen beide landen militair tegenover elkaar te staan, maar toch behielden Erdogan en Poetin een werkbare relatie. “Dit is iemand die zijn woord houdt – een echte man”, prees Poetin zijn Turkse collega in 2020.

Hoewel Turkije en Rusland eraan gewend zijn in verschillende landen op gespannen voet met elkaar samen te leven, zou een Russische inval van Oekraïne zulke spanningen wel erg dichtbij huis brengen. Turkije houdt zich in dat geval hoogstwaarschijnlijk het liefst ver van verdere militaire inmenging, mocht daar vanuit de Navo om gevraagd worden.

Die voorzichtigheid wordt deels gevoed door afhankelijkheid van Russisch gas. Maar ook op andere vlakken kan Rusland harde tikken uitdelen aan Turkije, als het wil. Zo ontvangt Turkije veel Russische toeristen en is Rusland de belangrijkste exportbestemming voor Turkse groenten en fruit. Een Russische boycot zou Turkije, dat al kampt met een inflatiecrisis, hard raken.

Erdogan probeert met zijn bemiddelingspoging nu te voorkomen dat het zo ver komt. Aan het einde van zijn onderhoud met de Oekraïense president Zelenski donderdag bood Erdogan aan vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne te organiseren in Turkije. Zelenski verwelkomde het aanbod. Volgens hem is Oekraïne bereid ‘op alle niveaus en op alle manieren’ bij te dragen. Rusland heeft nog niet gereageerd.

