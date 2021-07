Waarom Duitsland zo hard geraakt is door het water

Ook in 2002 en 2013 werd Duitsland geraakt door overstromingen. Volgens Christian Kuhlicke van het Helmholz Centrum voor Klimaatwetenschap is Duitsland steeds weer na wateroverlast aan de slag gegaan om zichzelf te beschermen tegen hoogwater. Zo zijn de dijken langs de grote rivieren als de Elbe, de Rijn en de Donau verbeterd. “Daardoor zijn de grote rivieren en de steden langs deze rivieren goed beschermd”, zegt hij. Ook heeft Duitsland geïnvesteerd in waarschuwingssystemen.

Beeld AP

Druk op kleinere rivieren

Maar niet eerder stond er door de extreme regenval zoveel druk op de kleinere rivieren. “Het is geheel nieuw dat kleine beken en rivieren zo dramatisch buiten hun oevers treden, zoals nu in de Eifel en in Noordrijn-Westfalen is gebeurd”, vertelt Kuhlicke’s collega Bernd Hansjürgens. “Dit is nog nooit eerder gebeurd.” De focus van waarschuwingssystemen lag nooit op kleinere rivieren en daarom waren de Duitse autoriteiten donderdag overrompeld door de overstromingen.

De zwaar getroffen dorpen als Ahrweiler, Schuld en Euskirchen liggen in valleien waar het water geen kant op kan. “Dat is een voordeel aan Nederland”, zegt Kuhlicke. “Het land is plat, waardoor het water veel mogelijkheid heeft om te ontsnappen.” Daarbij heeft Nederland vooral veel grote rivieren die makkelijker te beschermen zijn door dijken. In Duitsland liggen veel dorpen in de bergen pal aan de zijtakken van rivieren die extra gevoelig zijn voor extreem weer in de toekomst. “Hier het kan overal gebeuren en je kunt niet om ieder huis een dijk bouwen.”

Beeld Marius Becker/dpa

Extreem weer

Meer extreem weer in de toekomst zal de druk op de kleine valleien in Duitsland verhogen. Voor kleine dorpen zal het dus noodzakelijk zijn om te investeren. “De gebouwen zelf worden in de toekomst heel belangrijk”, zegt Kuhlicke. “Gebouwen klimaatbestendig maken is de belangrijkste taak in de komende vijf tot tien jaar.” Dit is technisch mogelijk, maar veel huiseigenaren in Duitsland zetten die stap nog niet.

Kuhlicke is aan de telefoon op weg naar een dorp in Saksen om bezorgde huiseigenaren langs een rivier te informeren wat zij zelf kunnen doen om zich te beschermen. “Ik spreek veel mensen die zich er alleen voor voelen staan. Ze willen wel iets doen, maar weten niet hoe, of hebben niet het geld”, zegt hij. “We stoppen veel geld in het verbeteren van het energieverbruik van gebouwen om daarmee klimaatverandering te voorkómen. Maar we hebben dergelijke programma’s ook nodig om ons voor te bereiden op de daadwerkelijke gevolgen van klimaatverandering.”

Hij hoopt dat in aanloop naar de federale verkiezingen van september, waarin het onderwerp klimaat belangrijker dan ooit lijkt te zijn, dit keer echt iets zal veranderen. “Na elke overstroming veranderde er wel wat, maar doorgaans te weinig. Deze gebeurtenis is tragisch en het zal lang duren om hiervan te herstellen”, zegt Kuhlicke. “Hopelijk zal dit een katalysator zijn voor echte verandering.”