Waarom deze succesvolle K-popsterren uitstel krijgen van militaire dienst in Zuid-Korea

Net op tijd heeft het Zuid-Koreaanse parlement ingegrepen: Jin hoeft voorlopig niet in militaire dienst. Het enorme leger aan fans van de popgroep BTS kan zijn blijdschap niet op. Zonder de wetswijziging zou Kim Seok-jin, zoals zijn volledige naam luidt, binnenkort bijna twee jaar lang zijn dienstplicht moeten vervullen in het Koreaanse leger.

Het parlement stemde dinsdag voor een wet die dienstplichtige K-popsterren uitstel geeft tot hun dertigste. Binnen twee jaar moet BTS dus wel een plan maken voor een toekomst zonder de populaire zanger en schrijver, die ook al solo succes heeft. Vrijdag wordt Jin 28 jaar.

Volksvertegenwoordigers stelden een paar maanden geleden een wetswijziging voor, nadat BTS met de song ‘Dynamite’ de eerste plaats bereikte in de Amerikaanse Billboard-hitlijst. Zo’n prestatie is goed voor de Zuid-Koreaanse economie en voor de verspreiding van de cultuur van het land, meent een meerderheid in het parlement.

Het land verdedigen zonder wapen

“Het is een heilige plicht om ons land te verdedigen”, zei parlementslid voor de Democratische Partij Noh Woong-rae in oktober. “Dat betekent niet dat iedereen een wapen moet dragen.” De dienstplicht wordt in Zuid-Korea gezien als een belangrijke taak voor iedere mannelijke burger.

Uitzonderingen bestonden al voor succesvolle atleten en klassieke musici. Zij moeten daarvoor wel aantoonbaar succes hebben, bijvoorbeeld door prijzen te winnen. Popsterren kunnen straks uitstel van dienstplicht krijgen op aanbeveling van de minister van cultuur.

K-pop is al langer een zeer succesvol exportproduct voor Zuid-Korea. Na andere Aziatische landen slaan de pakkende popsongs nu ook steeds meer aan in de Verenigde Staten en Europa, en BTS is de grootste act in dit genre. De leden zijn wat ouder dan die van veel andere groepen en Jin is de senior.

Voor de meeste groepen en muzikanten is dertig jaar nog ver weg. Koreaanse popsterren worden vaak al op jonge leeftijd geselecteerd en streng gedrild door muziekproducenten, tot ze alle zangpartijen en danspasjes onder de knie hebben.

Spanning met Noord-Korea

Alle Zuid-Koreaanse mannen moeten voor een periode van bijna twee jaar in militaire dienst, uiterlijk te vervullen als ze 28 worden. Ieder jaar gaan er meer dan 200.000 jonge mannen het leger in, om het totaal aantal dienstplichtigen op 620.000 te houden.

Zuid-Korea heeft een van de grootste legers ter wereld, vooral vanwege de voortdurende spanning met het stalinistische regime in Noord-Korea. De twee landen hebben officieel nooit vrede gesloten sinds de Koreaanse Oorlog, die in 1953 eindigde met een wapenstilstand.

Pas zeer recent biedt Zuid-Korea een vorm van alternatieve dienstplicht voor gewetensbezwaarden. Ruim een maand geleden begon een eerste groep van 63 jongemannen aan een korte opleiding tot gevangenismedewerker. Daar zullen ze onder meer in de keuken werken, drie jaar lang.

