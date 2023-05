Waarom de Spaanse premier Sánchez juist na verlies nieuwe verkiezingen uitschrijft

De winst van rechts in de lokale Spaanse verkiezingen afgelopen weekend, die op verschillende plekken hoger uitviel dan verwacht, heeft aan premier Pedro Sánchez van de socialistische PSOE een opmerkelijke reactie ontlokt: het uitroepen van vervroegde parlementsverkiezingen op 23 juli in plaats van in december – volgens ingewijden zonder dit met veel mensen te overleggen. Nu de eerste verrassing is weggezakt, daagt in Spanje het besef dat dit niet een zo’n vreemde keuze is. Er is best een aantal argumenten te verzinnen die tonen dat Sánchez, en Spaans links, winst kunnen behalen door de toch al geplande verkiezingen van december naar voren te halen.

Schrik op rechts

De belangrijkste reden lijkt de samenwerking die de centrumrechtse Partido Popular (PP) met extreemrechts Vox moet aangaan om op lokaal niveau coalities te vormen. In zes regio’s, van Valencia tot Extremadura, kan rechts de macht alleen verzilveren met een dergelijk pact.

Maar de harde anti-migratieretoriek en het geflirt van Vox met de fascistische dictatuur van Francisco Franco tussen 1939 en 1975 liggen gevoelig bij een aanzienlijk deel centrumrechtse kiezers. Als zij straks op 23 juli het stemhokje in moeten met de coalitievorming met Vox nog vers op het netvlies, zal dat hun stemgedrag beïnvloeden. Juist zwevende kiezers zwenken dan misschien toch naar links, richting Sanchez’ PSOE, uit angst dat Vox op landelijk niveau macht verwerft.

Vakantiegangers moeten per post stemmen

Daarnaast zet Sánchez met zijn vervroegde verkiezingen de linkerflank onder druk: de kleinere (en meer radicale) partijen aan de linkerkant van PSOE hadden afgelopen maanden moeite zich te verenigen, en dit geruzie kost stemmen. Protestpartij Podemos, opgericht in de nasleep van de economische crisis van 2008, en de nieuwe linkse formatie Sumar hebben intussen al aangekondigd toch samen te werken. Podemos-leider Ione Belarra gaf direct een speech: “Wij zijn erop uit om te winnen in het tweede deel van de wedstrijd”. Daarmee lijkt een belangrijk pleit beslecht.

Het laatste voordeel dat Sánchez lijkt te willen behalen: midden in de zomer zijn veel Spanjaarden in hun tweede huis aan de kust om de hitte van hun steden te ontvluchten, waardoor deze kiezers via de ingewikkelde procedure van het briefstemmen moeten werken. En laten tweedehuisbezitters gemiddeld genomen nu juist vaker rechts stemmen. Het is uiteraard sprokkelen, maar dit kan mogelijk nét het verschil maken.

Dat de PP in juli de meeste stemmen zal behalen, staat intussen wel redelijk vast. Maar als PSOE zijn positie iets kan versterken en links zich beter verenigt, maakt een linkse coalitie toch kans; vooral omdat de samenwerking met Vox sowieso gevoelig ligt, en moeilijker te verantwoorden zal zijn naar mate meer mensen links stemmen.

Eigen positie

Voor Sánchez is dit in ieder geval het moment om voorbij de horizon van zijn premierschap te kijken. Al langere tijd zijn er geluiden dat de Spanjaard lonkt naar een belangrijke internationale positie, bijvoorbeeld om Jens Stoltenberg op te volgen als secretaris-generaal bij de Navo zodra hij in oktober vertrekt. Sánchez was onlangs nog op bezoek in het Witte Huis bij Joe Biden, en juist de Amerikaanse president moet zijn fiat geven voor de toppositie bij de Navo.

Misschien komen die vervroegde verkiezingen Sánchez dus persoonlijk eigenlijk wel goed uit. Anders had hij immers moeten aanblijven tot na de verkiezingen, die pas in december zouden plaatsvinden. Nu geeft het hem de mogelijk zijn handen vrij te maken, terwijl al duidelijk is dat de kans op een kabinet-Sánchez III niet erg groot is. En met een beetje geluk laat hij links in Spanje met een minder groot stemmenverlies achter dan het geval was geweest als de verkiezingen in december waren gehouden.

