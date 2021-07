Waarom de rechtszaak om de door Ajax-fans doodgeslagen man waarschijnlijk in Spanje zal plaatsvinden

Spanje heeft een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor acht jonge mannen die vorige week in Playa de Palma een 27-jarige Waddinxvener in coma sloegen. De man overleed zondag aan zijn verwondingen, nadat hij meermaals tegen zijn hoofd zou zijn getrapt. De politie op Mallorca heeft de verdachten op camerabeelden geïdentificeerd, maar ze waren een dag eerder naar Nederland teruggevlogen.

Maandagavond zei advocaat Jaap-Willem Roozemond van een van de verdachten dat hij wil dat het onderzoek in Nederland plaatsvindt. “Er is geen reden voor uitlevering, iedereen is Nederlands”, aldus Roozemond. De aanklacht gaat waarschijnlijk richting mishandeling met doodslag tot gevolg, of doodslag. Zal de rechtszaak in Spanje of Nederland plaatsvinden?

Advocaat Bob Kaarls, van de gelijknamige strafrechtpraktijk in Den Haag, blikt vooruit. Hij denkt dat Spanje de rechtszaak wil voeren. Waarom?

“Aan een Europees arrestatiebevel moet Nederland gevolg geven. In Europees verband heet het sturen van de verdachten overleveren. Ik begrijp die advocaat wel, die wil het zijn cliënt makkelijker maken. Die is enorm bang om ver weg van huis, in een cel in een vreemd rechtssysteem te belanden. Ik zou hetzelfde proberen, maar ik denk niet dat het veel kans maakt. Als er daar inhumane gevangenissen zouden zijn wel. Maar uit mijn eigen praktijk weet ik dat dat in Spanje niet het geval is.”

Wat kan een reden zijn voor Spanje om de rechtszaak zelf te voeren?

“Er zijn daar nogal wat jonge toeristen die zich na alcoholgebruik misdragen. Spanje wil een ander soort toerisme, dus kan nu aan de buitenwereld een signaal geven: wie bij ons wat flikt, is flink de pineut. Anderzijds zit een land misschien niet te wachten op veel mediaberichtgeving over dode toeristen.”

Wat zijn andere juridische opties voor Spanje?

“Het land kan ook aan Nederland verzoeken of de Nederlandse politie de verdachten wil horen. Een beginsel in Europa is dat het voor verdachten het minst ingrijpend moet zijn. Maar daarvoor lijkt deze zaak te ernstig. Een andere optie is dat Spanje een volledig dossier opbouwt, en dat later overdoet aan het Openbaar Ministerie in Nederland.”

Hoe staat Nederland daar tegenover?

“Het OM zit daar vast niet op te wachten, want er zijn hier al zoveel zaken. Bovendien zitten er veel haken en ogen aan zo’n dossier. Het is geen hapklare zaak. Camerabeelden zijn er, maar zelfs dat is vaak gecompliceerder dan je zou denken. De verdediging zal alle getuigen willen horen, die moeten dan uit Spanje komen, er moet getolkt worden. Al met al lijkt het logischer dat de Spanjaarden zo’n zware zaak zelf onderzoeken en vervolgen. Het arrestatiebevel wijst er ook op dat zij wat er gebeurd is heel ernstig opnemen.”

Soms worden verdachten of daders na een tijd wel overgeplaatst naar het land van herkomst.

“Dat ligt aan de rechter. Het kan dat een voorarrest na 6, 9 of 12 maanden wordt geschorst. Of dat iemand onder voorwaarden in vrijheid wordt gesteld. In Nederland kunnen Spaanse regels worden uitgevoerd. Voor resocialisatie of bijvoorbeeld een taakstraf is de gedachte dat het beter is als dat in het land van origine gebeurt.”

Getuigen vertelden aan De Telegraaf dat het om een groep Ajax-fans zou gaan die zich op de boulevard tegen een groepje Nederlanders keerde omdat zij Feyenoord-fan zouden zijn. Drie vrienden van het slachtoffer wisten het geweld van de dronken groep te ontvluchten. De verdachten zijn tussen de 18 en 20 jaar.

“Als de andere groep zich ook uitdagend opstelt, heeft dat invloed op het vonnis. Uitgaansgeweld wordt dan vaak lager bestraft. Maar als dit een willekeurige aanval is, is dat strafverzwarend. Er bestaat in dit geval kans op een hoge straf, zomaar tien jaar cel of meer.”

