Waarom de Amerikaanse nationale garde zo hard optreedt tegen de demonstranten

Even knielden de leden van de nationale garde. Hun schilden nog geheven. Niet om solidariteit te betonen aan de demonstranten, die zich voor het Witte Huis op Lafayette Square hadden verzameld, maar om hun gasmasker op te zetten.

Kort daarna brak de chaos uit.

De rij zwaarbewapende zwarte uniformen, die gedurende de protesten vanaf de zijlijn toezicht hield op de demonstranten, begon naar voren te bewegen. Met rubberkogels, traangas en flitsgranaten werden de demonstranten uiteen gedreven.

Op filmpjes van de avond is te zien hoe demonstranten hun T-shirt over hun hoofd trekken om zich te beschermen tegen de rookwolken, en met geheven handen zo snel mogelijk proberen weg te komen. Twintig minuten voor in Washington de avondklok werd ingevoerd, werd het plein voor het Witte Huis hardhandig leeg geveegd.

Dat had niets te maken met het gedrag van de demonstranten. Het protest in Washington verliep vreedzaam. Gedurende de middag klonk er muziek, hielden mensen bordjes omhoog met de namen en foto’s van George Floyd en andere zwarte Amerikanen die door politiegeweld om het leven kwamen, en werd geroepen om gerechtigheid.

De demonstranten werden verjaagd om ruimte te maken voor de Amerikaanse president. Die kort nadat de nationale garde was begonnen het park te ontruimen, zijn opwachting maakte in de tuin van het Witte Huis. Daarvandaan sprak hij het land toe. Na zijn toespraak wandelde hij over het inmiddels lege Lafayette Square om een bezoek te brengen aan een Episcopaalse kerk, zo’n honderd meter verderop. De kerk raakte beschadigd door vuur, tijdens een eerder protest. Met de bijbel in de rechterhand en een frons in het voorhoofd, poseerde Trump voor de camera’s.

De onschuldig ogende, misschien ietwat ongemakkelijke fotoshoot leidde tot woede in de Verenigde Staten. Niet in de laatste plaats bij de Anglicaanse bisschop van Washington zelf. “Ik kreeg niet eens een beleefdheidsbelletje om aan te kondigen dat ze een van onze kerken zouden gebruiken als een requisiet”, zei bisschop Marianne Budde tegen de Washington Post.

Kort voor Trump de straat over straat overstak naar St. Johns’s dreigde hij het leger af te sturen op de demonstraties die op verschillende plaatsten in het land in rellen ontaarden. Budde vond het niet gepast dat de kerk werd gebruikt als achtergrond voor die aankondiging, die volgens haar haaks staat op de liefde en tolerantie die de kerk wil uitdragen.

Toch werd het de afgelopen dagen steeds duidelijker waarom Trump roept dat hard optreden tegen de demonstranten noodzakelijk is. Waar in Washington, en op vele andere plaatsen de demonstraties vreedzaam verliepen, werd in veel steden met name ’s avonds en ’s nachts ook veelvuldig geplunderd. In New York kon de avondklok die gouverneur Cuomo instelde bijvoorbeeld niet voorkomen dat plunderende demonstranten maandagnacht het Iconische warenhuis Macy’s binnendrongen. Net zo min als kon worden voorkomen dat de Nike-winkel op 5th avenue in puin eindigde. Met felgekleurde sportkleding vertrapt tussen het gebroken glas.

Toch gaat het inzetten van het leger tegen demonstranten veel Amerikanen te ver. Zij vrezen dat het leger niet alleen zal worden gebruikt tegen de rellende minderheid, maar ook om straten en pleinen schoon te vegen, zoals in Washington gebeurde.

“Het is pijnlijk”, zei Davi Young, een demonstrant in Minneapolis maandagavond tegen de New York Times. “Je kunt je eigen mensen niet zo behandelen.” Zelf diende Young in de marine. Maar als hij nu nog in het leger had gezeten en de opdracht had gekregen op te treden tegen de protesten dan had hij geweigerd, bezwoer hij de Amerikaanse krant. “Ik zou mijn geweer neerleggen.”

Lees ook:

Volledige mobilisatie nationale garde in Minnesota en Ohio vanwege rellen

In de Amerikaanse staten Minnesota en Ohio wordt de nationale garde volledig gemobiliseerd, vanwege rellen en plunderingen na de dood van George Floyd. De zwarte Amerikaan overleed nadat hij hardhandig was gearresteerd in de stad Minneapolis.