Waarom België slechts een tand van Lumumba teruggeeft aan zijn familie in Congo

Zestig jaar na de dood van de Congolese premier Patrice Lumumba krijgen zijn nabestaanden zijn stoffelijke resten van België. Het gaat om een tand, vermoedelijk het enige wat nog over is gebleven van Lumumba’s lichaam nadat hij een half jaar na de Congolese onafhankelijkheid werd vermoord. De precieze omstandigheden van zijn dood en de rol van België daarbij zijn nooit volledig opgehelderd en onderwerp van speculaties.

De in 1925 geboren Patrice Emery Lumumba wordt nog altijd door velen in zowel Congo als de rest van Afrika beschouwd als nationale held en symbool voor de Congolese onafhankelijkheidsstrijd. Op 30 juni 1960 werd Lumumba de eerste premier van Congo.

Op die dag hield de Belgische koning Boudewijn op de ceremonie voor de onafhankelijkheid een toespraak om de soevereiniteit over te dragen. De koning sprak lovend over de daden van zijn grootvader Leopold II en noemde hem ‘de brenger van de beschaving’. Vervolgens somde hij op dat de kolonisatie Congo infrastructuur, medische zorg en onderwijs had gebracht en gaf hij een eerbetoon aan de Belgische strijdmachten.

Lumumba sprak over ‘vernederende slavernij’

Lumumba beantwoordde die woorden met een onaangekondigde eigen speech, wat later een van zijn belangrijksten wapenfeiten zou blijken. Hij richtte zich direct tot zijn volk, tot de Congolese mannen en vrouwen, die hij ‘strijders voor de onafhankelijkheid’ noemde. In felle bewoordingen wees hij de Belgische overheersing af. Hij sprak over ‘de vernederende slavernij die ons met geweld werd opgelegd’ en klaagde het onrecht aan tijdens de koloniale periode. Lumumba zet het beeld neer van Congolezen als een moedig volk dat volhardend bleef en zo onafhankelijkheid had verworven.

Wie kon na zo’n ontzagwekkend begin vermoeden dat Lumumba krap zeven maanden later dood zou zijn? De democratisch verkozen leider had moeite om het land bij elkaar te houden. Al snel scheurde de provincie Katanga zich af en kwam het leger in opstand. Op 14 september werd Lumumba afgezet met een coup. Hij vluchtte maar werd opgepakt en later uitgeleverd aan Katanga. In januari 1961 werd Patrice Lumumba geëxecuteerd.

België werd gedwongen haar betrokkenheid bij de moord onder ogen te komen na onthullingen van Ludo De Witte in zijn boek De moord op Patrice Lumumba, dat in 1999 verscheen. De schok werd nog groter toen de gepensioneerde politiecommissaris Gerard Soete op televisie bekende dat hij het lichaam in opdracht van een Belgische minister had laten oplossen in zwavelzuur. Hij suggereerde dat er nog ‘iets’ was overgebleven van het lijk. In 2016 werd bij een huiszoeking bij zijn dochter een tand van Lumumba gevonden, hoewel het Belgische weekblad Knack onlangs nog de echtheid ervan in twijfel trok.

Koning Filip betuigde als zijn ‘diepste spijt’

Na de onthullingen volgde een onderzoek. Na twee jaar besloot de parlementaire commissie-Lumumba in 2002 dat de Belgische autoriteiten ‘onmiskenbare verantwoordelijkheid’ hebben gehad ‘in de gebeurtenissen die tot Lumumba’s dood hebben geleid’.

Maandag zal de Belgische justitie de tand van Lumumba tijdens een ceremonie in het Egmontpaleis in Brussel overdragen aan diens familie. Na het recente bezoek van koning Filip aan Congo, waar hij zijn ‘diepste spijt’ voor de wonden uit het verleden betuigde, is het een volgende stap in de hernieuwde relatie met de voormalige kolonie. Voor zoon Roland Lumumba betekent de teruggave het einde van een tijdperk, zegt hij tegen de Belgische krant De Standaard. “Na meer dan zestig jaar keert onze nationale held terug naar Congo. Eindelijk keert Congo terug naar Congo.”

