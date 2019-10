Waarnemend ambassadeur: Trump oefende druk uit op Oekraïne

De waarnemend ambassadeur in Oekraïne, William Taylor, heeft in het onderzoek naar de afzettingsprocedure tegen president Trump een belastende verklaring over de president afgelegd. Trump komt ermee verder in het nauw.

Volgens Taylor heeft Trump aan het verstrekken van militaire hulp aan Oekraïne wel degelijk voorwaarden verbonden, waarvan volgens Trump geen sprake zou zijn Zo werd de Oekraïense president onder druk gezet een openlijke verklaring af te leggen dat het land een corruptie-onderzoek zou starten naar Trumps rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter.

"In augustus en september van dit jaar raakte ik steeds meer bezorgd dat onze relatie met Oekraïne fundamenteel wordt ondermijnd door een informeel kanaal van Amerikaanse beleidsmakers en door het achterhouden van vitale veiligheidshulp vanwege binnenlandse politiek redenen", heeft Taylor volgens The Washington Post aan de commissie verklaard.

Taylor, een veteraan en ervaren diplomaat, was eerder ambassadeur in Oekraïne van 2006 tot 2009. Hij vervult de functie als waarnemend ambassadeur sinds Trump de vorige ambassadeur, Marie Jovanovitsj, had teruggehaald.

Taylor verklaarde ook dat Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur voor Europa, hem had gezegd over de Oekraïense president Volodimir Zelenski, dat ‘alles’ afhankelijk was van zo'n verklaring over een onderzoek, inclusief de hulp aan Oekraïne." Sondland had zelf afgelopen donderdag voor de commissie verklaard dat hij niet betrokken was geweest bij het onder druk zetten van de Oekraïense president en dat dat volgens Trump niet was gebeurd.

Het Witte Huis noemde de getuigenis een gecoördineerde lastercampagne van linkse politici en radicale niet-gekozen bureaucraten. "Vandaag was weer meer van horen zeggen en selectief lekken door de politiek-gedreven niet-openbare hoorzittingen van de Democraten", zei de regering in een verklaring.

