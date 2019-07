Waardoor Navalny’s gezicht plots opzwol, weet niemand

Navalny kreeg afgelopen week dertig dagen celstraf wegens het oproepen tot een ongeautoriseerd protest. Toen hij met ernstige zwellingen in het gezicht en rode huiduitslag naar het ziekenhuis werd gebracht, dacht menigeen meteen aan vergiftiging. Ook Navalny’s advocaat is ervan overtuigd dat de oppositieleider is vergiftigd, vanwege zijn voortdurende kritiek op president Poetin en het Kremlin. Hij is al vaker opgepakt door de Russische politie. Tot zondag had Navalny nooit eerder last gehad van allergieën, zei zijn advocaat.

Een arts die Navalny in het ziekenhuis bezocht, zegt dat hij niet kan uitsluiten dat hij is vergiftigd. “Ik kan niet uitsluiten dat giftige schade aan de huid en slijmvliezen door een onbekende chemische stof is veroorzaakt met behulp van een ‘derde partij’,” schreef de arts Anastasia Vasiljeva op Facebook nadat ze hem had bezocht. Vasiljeva riep op monsters van Navalny’s lakens, huid en haar te testen op chemicaliën. Ze vond het verdacht dat zij niet in de gelegenheid werd gesteld hem verder te onderzoeken.

De arrestatie, de ziekenhuisopname en de beschuldigingen van vergiftiging vinden plaats tegen een grimmige achtergrond waarin de autoriteiten en de oppositie hard tegen hard gaan. Afgelopen weekeinde was er voor de tweede keer op rij een demonstratie, waartegen de politie keihard optrad. De demonstranten eisen dat er onafhankelijke kandidaten mogen meedoen in lokale verkiezingen. Het Kremlin voelt daar niets voor.

