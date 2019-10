Waar Obama het zakelijk hield, gaf Trump juist veel bloederige details

De Amerikaanse president was nauwelijks uitgesproken of op sociale media dook de foto op van zijn voorganger Barack Obama in de situation room, ruim acht jaar geleden. Het is even zoeken naar de president. In een hoekje zit Obama in een wit poloshirt, omringd door zijn team, ingespannen te kijken naar beelden van Osama bin Laden die in het Pakistaanse Abbottabad wordt uitgeschakeld. Hillary Clinton – destijds minister van buitenlandse zaken – slaat haar hand voor haar mond.

Een groot contrast met de veel formelere foto die het Witte Huis dit weekend naar buiten bracht. Trump, onder meer geflankeerd door vice-president Pence, defensieminister Esper en leden van het nationale veiligheidsteam, kijkt vanaf het hoofd van de tafel recht de camera in. Het gezelschap zit er strak in pak of in militair uniform onbewogen bij. Alleen de wirwar van gekleurde kabels die nergens naartoe lijken te gaan, detoneert met het geposeerde tafereel. Het voedde speculaties dat de foto wellicht niet tijdens de actie zelf, maar ervoor of erna is gemaakt.

Dat Trumps optreden met dat van Obama werd vergeleken, veroorzaakte de president deels zelf door te benadrukken dat Baghdadi ‘de grootste terrorist’ was, groter dan Bin Laden. Daarmee kwam de herinnering aan de dood van de Al-Qaidaleider direct boven. Obama bracht dat nieuws zakelijk; zijn persconferentie duurde nog geen tien minuten en richtte zich vooral op ‘de duizenden onschuldige slachtoffers’ van Bin Laden. “De ergste beelden zijn die beelden die we niet zien. De lege stoel aan de eettafel. Kinderen die zonder vader of moeder opgroeien.”

Barack Obama bekijkt de uitschakeling van Bin Laden in de situation room. Beeld AP

Ook in Obama’s speech klonk trots door. “Wat we vandaag hebben bereikt is een bewijs van de grootsheid van ons land.” Vragen van journalisten beantwoordde hij niet. Trump daarentegen nam zondag uitgebreid de tijd voor hen. Hij had ze een dag eerder wakker geschud met een tweet dat er ‘iets groots was gebeurd’. Zo zouden ze niet ‘gaan golfen of tennissen’, verdedigde hij zijn aankondiging. Tijdens zijn persconferentie beschreef hij herhaaldelijk de laatste vernederende momenten van Baghdadi. Hoe hij ‘huilend en krijsend’ met drie van zijn kinderen de doodlopende tunnel in liep, hoe honden hem opjoegen, hoe hij zijn bomvest tot ontploffing bracht en als ‘een lafaard’ stierf. Ook vertelde Trump uitvoerig hoe Amerikaanse militairen lichaamsdelen hadden verzameld voor een DNA-test. Het was volgens de president ‘alsof je naar een film keek’.

Trump had er beter aan gedaan de filmische details weg te laten, reageerden verschillende veiligheidsexperts. Voormalig diplomate Dana Shell Smith verzuchtte in de Washington Post dat ‘de levendige beschrijvingen’ het Amerikaanse personeel in de regio in gevaar kan brengen, omdat het extremisten kan aanzetten om extra fel te reageren.

