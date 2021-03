Waar komt het Turkse charmeoffensief opeens vandaan?

De wereld ziet dit jaar opeens een heel andere Erdogan dan in 2020. Geen president die voortdurend uithaalt naar andere landen, maar een Turkse leider die een ‘nieuw hoofdstuk’ hoopt te beginnen met de Europese Unie en de Verenigde Staten en daarbij vooral ‘een positieve agenda’ wil voeren. Op de EU-top donderdag en vrijdag, waar ook de Amerikaanse president Joe Biden even online aanschuift, moet blijken of het Turkse charmeoffensief effect heeft.

Erdogan weet precies wat het Westen van hem wil horen en zien voordat de relatie ook daadwerkelijk kan verbeteren. En dus ging Turkije vorige maand voor het eerst sinds vijf jaar weer met Griekenland om de tafel, om hun ruzies over boringen op de Middellandse Zee te bespreken. Verder beloofde Ankara om binnenkort aan te schuiven bij onderhandelingen over het verdeelde Cyprus, en lanceerde de regering een actieplan voor de bescherming van mensenrechten in eigen land. Turkse diplomaten en ministers maken al weken overuren om het nieuwe geluid uit te dragen.

Plooien gladstrijken

Want Erdogan heeft nog wel op veel plekken plooien glad te strijken. In Parijs bijvoorbeeld. Vorig jaar meende de Turkse president nog dat zijn Franse collega Macron ‘de weg kwijt is’ en dat hij zich ‘psychisch moet laten nakijken‘. De beledigingen zijn nu gestopt en de twee hebben elkaar onlangs – na maanden van radiostilte – weer eens gebeld.

Turkije deed zich vorig jaar verder gelden op de Middellandse Zee, waar het militaire schepen naartoe stuurde, en in Nagorno Karabach waar Turkse soldaten aan Azerbeidzjaanse zijde opdoken. Ook in Syrië en Libië zocht het land openlijk de confrontatie met andere strijdende partijen op, wat weer tot spanningen met de EU en de VS leidde.

Maar veel spierballentaal op het wereldtoneel kan Turkije zich op het moment niet meer veroorloven; daar zijn de problemen in eigen land te groot voor. De economische situatie was al niet best en is door de coronacrisis nog verder verslechterd. En om de verkiezingen van 2023 veilig te stellen, heeft Erdogan een tevreden achterban nodig. Bovendien hoopt hij dat jaar het honderdjarig bestaan van de Turkse republiek groots, en niet op de puinhopen van verschillende crises, te kunnen vieren.

Wel of geen sancties?

Investeringen uit het Westen kan Ankara dus goed gebruiken en sancties zeker niet. De Europese leiders dreigen daar wel mee, onder meer vanwege het olie- en gasconflict op de Middellandse Zee, maar moeten op hun top bepalen of ze die zullen doorzetten.

De Verenigde Staten kondigden eerder wel al strafmaatregelen tegen de Turkse defensie-industrie af. Washington is boos omdat Navo-bondgenoot Turkije in Moskou het Russische S-400 luchtafweersysteem aanschafte. De Amerikaanse president Biden lijkt sowieso minder gecharmeerd van Erdogan dan zijn voorganger Trump. Hij heeft sinds zijn aantreden al met heel wat regeringsleiders gebeld, maar Erdogan wacht nog altijd op een eerste telefoontje.

Conflict in eigen land

Terwijl de Turkse regering in de buitenlandse politiek zo min mogelijk problemen op lijkt te zoeken, gaat ze het conflict in eigen land vooralsnog niet uit de weg. Zo zette ze afgelopen weken stappen om de voornamelijk Koerdische HDP te verbieden; zo’n 140 leden van die oppositiepartij werden vorige maand al gearresteerd. Ook de Turkse terugtrekking uit het vrouwenrechtenverdrag, dat tien jaar geleden in Istanbul werd gesloten, zorgde voor een woedende oppositie en straatprotesten.

Commissievoorzitter Von der Leyen sprak eveneens haar teleurstelling uit over deze beslissing, maar waarschijnlijk zal deze laatste Turkse actie de Europese houding niet al te zeer beïnvloeden. Want niet alleen Ankara, maar ook Brussel heeft baat bij een meer ontspannen relatie. Er is de Europese leiders nog altijd veel aan gelegen dat Turkije miljoenen Syrische vluchtelingen blijft opvangen. En afspraken maken over een nieuwe EU-Turkije deal gaat nou eenmaal makkelijker als er niet allerlei andere explosieve dossiers op tafel liggen.

