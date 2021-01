Waar is Jack Ma? De steenrijke zakenman is al twee maanden niet gezien, terwijl hij zo van aandacht houdt

Waar is Jack Ma? De steenrijke en populaire oprichter van grote Chinese bedrijven als Alibaba en Taobao is nu al meer dan twee maanden niet meer in het openbaar gesignaleerd. En dat terwijl hij altijd graag in de schijnwerpers staat om daar zijn mening te geven en soms ook op gevoelige tenen te staan.

Wellicht is juist die eigenschap hem nu opgebroken. Ma lijkt in ongenade gevallen, sinds hij eind oktober op een forum in Shanghai kritiek leverde op de financiële wereld in China. Die is volgens hem ingeslapen en niet innovatief, de banken en verzekeraars drijven te gemakkelijk op steun van de overheid.

Ruim een week later grepen de Chinese autoriteiten in: Ant Group, het financiële bedrijf van Jack Ma, mocht op het laatste moment toch niet naar de beurs. Het had de grootste beurgang ooit moeten worden, maar ergernis over Ma’s kritiek telde zwaarder dan geloofwaardigheid bij de beleggers.

President Xi Jinping vond het blijkbaar tijd om af te rekenen met de onvoorspelbare miljardair, want niemand mag in China boven de partij en haar leiding staan. Ma’s populariteit kan Xi ook een doorn in het oog zijn geworden.

Donkere zonnebril en zwart leren jasje

Juist zijn eigenzinnige optreden maakte Ma geliefd in China, ook op sociale media. Bij de twintigste verjaardag van Alibaba in 2019 trad hij op als rockster, met donkere zonnebril en zwart leren jasje. In interviews en tv-programma’s dreef hij graag de spot met zichzelf, als iemand die in zijn jeugd weinig succes kende.

Afgewezen voor wel dertig banen, onder meer bij de politie en zelfs bij fastfoodketen KFC, liep de jonge Ma een tijd met zijn ziel onder zijn arm. Hij had Engels geleerd door toeristen rond te leiden in zijn geboortestad Hangzhou en gaf enige tijd les in die taal. Zelf werd hij ondertussen afgewezen voor prestigieuze opleidingen.

Begin 2017 had Jack Ma een ontmoeting met de toen net verkozen Amerikaanse president Donald Trump. Beeld AP

In 1994, toen hij al dertig was, kreeg Ma lucht van iets nieuws: het internet. Hij zette met steun van meer technisch onderlegde types een website op met informatie over China. Later vertelde hij dat het bij de presentatie van de site uren duurde voor de pagina’s geladen waren, vanwege de trage verbindingen in die tijd. Maar de adverteerders stroomden al snel toe.

Enkele jaren later sloeg Ma zijn grote slag met de oprichting van de online handelsplatformen Alibaba en Taobao, samen met een groep ondernemers. Daarna volgde onder meer het financiële bedrijf Ant Group. Ma werd een van de rijkste Chinezen, met een vermogen van meer dan veertig miljard euro.

Rijkdom gekelderd

Maar de afgelopen weken is zijn rijkdom gekelderd, vanwege het afblazen van de beursgang en door onderzoeken van de Chinese autoriteiten naar de dominante positie van Alibaba en de financiële praktijken van Ant. Dat Ma zelf niet in het openbaar verschijnt om tekst en uitleg te geven over de toekomst van zijn bedrijven, helpt ook niet.

Ondertussen blijft onduidelijk waar hij zelf is. Het gebeurt in China vaker dat hooggeplaatste figuren ineens van hun voetstuk vallen, meestal gevolgd door beschuldigingen van corruptie. Aan de andere kant is het onwaarschijnlijk dat de populaire zakenman, die ook lid is van de Communistische Partij, gevangen genomen zou zijn.

Vooralsnog lijkt het erop dat Ma zich even schuilhoudt, tot de toorn van Xi weer wat is gezakt. Maar de president heeft een geheugen als een olifant en als Ma nog veel langer buiten beeld blijft, wordt ook zijn zakelijke toekomst onzeker.

