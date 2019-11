Waar is Greta? En, komt ze op tijd voor de klimaattop?

De jonge klimaatactiviste moest moest vorige maand ineens op zoek naar een lift naar Europa, toen de Chileense president Sebastian Piñera zijn land terugtrok als gastheer voor de top. De onrust in Chili maakte de organisatie van zo’n groot evenement met staatshoofden tot een te groot risico. De volgende dag bood de Spaanse premier Pedro Sanchez Madrid aan als alternatief.

Het 15-meter lange catamaran La Vagabonde vertrekt uit Salt Ponds in Virginia, met Thunberg aan boord. Beeld AP

Thunberg, die niet wil vliegen, kon na wat rondvragen meevaren op de zeecatamaran ‘La Vagabonde’ van het Australische koppel Riley Whitelum en Elayna Carausu. Ze vertrokken op 13 november uit New York en na zestien dagen varen zit ongeveer drie kwart van de reis erop. Met een snelheid van 8,6 knopen op het moment van schrijven wordt het nog spannend of de Greta op tijd aankomt voor de conferentie.

Haar fans en zeilliefhebbers volgen de reis via een tracker op internet, die geregeld bijhoudt waar La Vagabonde is. Een enthousiasteling zette zelfs alle beschikbare informatie in een handig overzicht, en houdt een gedetailleerde blog bij over alle nautische mijlen die de jonge klimaatactivist aflegt. Daar is bijvoorbeeld te zien dat afgelopen zaterdag de wind matig stond, met een gemiddelde tempo van 6,3 knopen.

Gelukkig gaat de top door tot 13 december, dus zelfs als de wind afzwakt zal ze de tweede week gemakkelijk halen. En dán komen de wereldleiders pas naar Madrid.

