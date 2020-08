‘Waar is de regering?’ Na de explosie in Beiroet ruimen vrijwilligers zelf maar de stad op

“Welke regering”, vraagt vrijwilliger Melissa Fadlallah. Ze loopt door een straat in Mar Mikhaël, een hippe wijk bekend om zijn bars en restaurants die zich op een steenworp afstand bevindt van de plek waar zo’n 2750 ton ammoniumnitraat is ontploft. De gevels en etalages van de panden zijn volledig vernield.

De Libanezen zijn wel wat gewend van hun regering. Er is een tekort aan drinkwater, het afval wordt in arme wijken gedumpt omdat de overheid het niet ophaalt en ze hebben bijna dagelijks te maken met stroomuitval. Uit solidariteit met de slachtoffers van de explosie zijn ze nu zelf puin aan het ruimen. Van de regering verwachten ze niet veel meer.

Met rubberen handschoenen aan en een masker over haar gezicht gooit Fadlallah (40) een stuk glas zo groot als haar arm in een container. “Voor mij is dit land ook een vuilnishoop, en uit respect voor de slachtoffers van de explosie zal de vuilnisbelt die hen doodde ook een vuilnisbelt blijven.”

In een grote straal rondom de explosie zit geen raam meer in de sponningen. Beeld AFP

‘Niemand moet nu thuisblijven’

De explosie waardoor 137 mensen om het leven kwamen, maakt de woede van de bevolking alleen nog maar groter. Sinds oktober gaan de Libanezen regelmatig de straat op om hun ongenoegen te uiten over de politici in het land die worden beschuldigd van corruptie en incompetentie.

“We hebben de afgelopen negen maanden geprobeerd dit land te repareren”, zegt Fadlallah. “Als we een echte regering hadden, liepen er overal reddingswerkers om de straten op te ruimen. Waar zijn ze?” In plaats daarvan zijn het vrijwilligers die puin ruimen en dat in grote plastic zakken stoppen. Anderen proberen verwoeste huizen te bereiken om te kijken of er nog iemand thuis is die onderdak nodig heeft.

“We hebben vrijwilligers die ouderen en gehandicapten helpen met het vinden van onderdak”, zegt Hossam Abou Nasr (30). “De regering neemt zulke maatregelen niet, dus we doen het nu maar zelf.”

In een paar uur tijd hebben vrijwilligers plastic tafels neergezet in de verwoeste wijk. Daarop zijn flessen water, boterhammen en snacks uitgestald. “Ik kan geen zware dingen tillen, dus ik heb voedsel, chocolade en morele steun meegebracht”, vertelt Rita Ferzle (26). “Iedereen zou hier moeten helpen, vooral de jongeren. Niemand moet nu thuisblijven.”

Verschillende Libanese steden hebben aangeboden om Beiroetse gezinnen die hun huis zijn kwijtgeraakt op te vangen. Het Maronitische patriarchaat opent zijn kloosters en religieuze scholen om mensen een dak boven hun hoofd te geven.

Een luchtfoto waarop de schade van de explosie in Beiroet te zien is. Beeld REUTERS

‘Het is genoeg. Het hele systeem moet omvallen’

Ook via sociale media komt er hulp. Winkeliers bieden aan gratis deuren te repareren, muren te verven of ramen te vervangen. Abdo Amer, een raamfabrikant, heeft zijn tarieven tijdelijk gehalveerd. Sommige gezinnen helpt hij zelfs helemaal gratis. “Ik krijg meer dan zevenduizend telefoontjes op een dag. Ik kan het niet meer bijhouden.” Wat hij verwacht van de autoriteiten? Helemaal niets. “Denk je dat de staat mijn baan overneemt?”, vraagt hij ironisch.

De verontwaardiging in het land is des te sterker omdat de lading zeer brandbare ammoniumnitraat al zes jaar in de haven ligt opgeslagen. “Zonder voorzorgsmaatregelen”, gaf de premier zelf toe.

“Ze zitten allemaal lui op hun stoelen, in een kamer met airconditioning, terwijl de mensen op straat zich kapot werken”, voegt Mohamed Souyour (30) toe met een bezem in zijn hand. “Ons land en zijn inwoners, dat is het laatste waar ze mee bezig zijn.” Volgens Souyour staan er alweer nieuwe demonstraties in het land op de planning. “We kunnen het niet meer aan. Het is genoeg. Het hele systeem moet omvallen.”

(Reportage AFP / Vert. Gabriella Codonesu)