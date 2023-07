Waar is de Chinese minister van buitenlandse zaken Qin Gang?

Henry Kissinger, John Kerry, Janet Yellen. Het zijn niet de minste (voormalige) Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders die de afgelopen weken een bezoek brachten aan China. En ze hadden nog een ding gemeen: geen van hen had een ontmoeting met Qin Gang, de Chinese minister van buitenlandse zaken én voormalig ambassadeur in de VS. Hij is namelijk al bijna een maand van de radar verdwenen.

En dat is niet onopgemerkt gebleven. Zeker niet nadat begin juli een bezoek van EU-buitenlandchef Josep Borrell aan Beijing plotseling werd geannuleerd. Hij zou daar Qin ontmoeten. En vorige week was hij ook al afwezig bij de topontmoeting van de ministers van buitenlandse zaken van de Asean-landen, een genootschap van Zuidoost-Aziatische Staten. In zijn plaats was China's topdiplomaat Wang Yi afgereisd, die in hiërarchie boven Qin staat.

Toen journalisten vroegen waarom Qin er niet bij was, gaf een woordvoerder van zijn ministerie ‘gezondheidsproblemen’ aan als reden. Afgelopen maandag - bij het bezoek van Kerry aan Beijing - werd nogmaals de vraag opgeworpen. Toen zei de woordvoerder plotseling dat ze ‘geen informatie’ had over dit onderwerp. Ook opvallend: op de Chinese sociale media worden berichten over Qin sinds kort gecensureerd.

De laatste keer dat Qin in het openbaar gezien werd, was op 25 juni. Toen had hij een ontmoeting met zijn Russische ambtsgenoot Andrej Rudenko. Dit was enkele dagen na de Wagner-opstand in Rusland. Op foto's is een glimlachende Qin te zien. Ook had hij daarna nog ontmoetingen met zijn collega's uit Sri Lanka en Vietnam.

Carrièrediplomaat

Maar sinds die dag ontbreekt dus elk spoor van de vertrouweling van president Xi Jinping. En dat is opvallend voor de 57-jarige carrièrediplomaat, die geen kans onbenut liet om zichzelf te profileren. Sinds hij in 1992 startte bij het Chinese ministerie van buitenlandse zaken, werkte hij zich ook snel op. Nog geen drie jaar daarna werd hij namelijk al uitgezonden naar het Verenigd Koninkrijk (tot 1999). Een plek waar hij in de jaren daarna nog twee keer voor langere tijd naartoe zou gaan: van 2002 tot 2005 en van 2010 tot 2011.

Toen hij daarna voor de tweede keer woordvoerder werd, begon hij pas echt op te vallen bij het grote publiek. Eén van zijn bekendste opmerkingen, was in 2014. Toenmalig president Barack Obama zei destijds dat Amerika ook de komende eeuw nog wereldleider zou blijven. Qin refereerde vervolgens aan octopus Paul, die tijdens het WK voetbal in 2010 alle uitslagen van Duitsland én de finale Spanje-Nederland goed voorspelde. ‘Het is vast geweldig om de baas in de wereld te zijn. Ik weet niet of er een octopus Paul is die de toekomst van internationale aangelegenheden kan voorspellen. Maar China was in het verleden langer dan een eeuw de grote baas.’ De opmerking ging viraal in China.

Het was in de periode dat China sowieso meer van zich afbeet. De Chinese economie was door de economische crisis van 2008 ietwat vertraagd, maar richtte zich daarna al snel weer op. Dit terwijl de gevolgen voor de economieën van Europa en Amerika nog lang nasudderden. Die snelle economische wederopstanding zorgde ook voor een nieuw soort bewustzijn bij China. Een bewustzijn waarbij nationalisme steeds belangrijker werd.

Vertrouweling van Xi

En dus viel de directheid van Qin in goeden aarde van Xi Jinping en de zijnen. Hij promoveerde tot ‘hoofd protocol’ en was daarmee verantwoordelijk voor de organisatie van de buitenlandse reizen van Xi. Daardoor kon hij ook veel tijd doorbrengen met de Chinese president. Dat verklaart mogelijk waarom Qin in 2021 plotseling ambassadeur voor China in Amerika werd. Een belangrijke post, aangezien de toegenomen spanningen tussen beide wereldmachten voelbaar waren. Nog geen jaar later werd hij al minister van buitenlandse zaken.

In die hoedanigheid ontmoette hij Wopke Hoekstra om te praten over Oekraïne en ASML, maar ook bijvoorbeeld Antony Blinken. Van die ontmoeting werd van tevoren weinig verwacht, maar bracht toch wat verlichting na maanden van ijskoude verstandhoudingen. Aanleiding was de vermeende Chinese spionageballon die in februari boven het Amerikaanse luchtruim zweefde.

Na afloop van die ontmoeting tussen Blinken enerzijds en Qin en Xi anderzijds werd de stemming ietwat vriendelijker. Xi schreef dat ‘de twee partijen vooruitgang geboekt heeft’ en dat de wereld een ‘stabiele relatie’ tussen beide landen nodig heeft. Toch was nog niet alles pais en vree. Qin herhaalde tijdens de ontmoeting dat Amerika als de wiederweerga moet ‘stoppen met de inmenging in China's binnenlandse aangelegenheden’, zoals de kwestie Taiwan.

Een week later ontmoette Qin Rudenko, en sinds die ontmoeting ontbreekt dus ieder spoor van Qin. Zoals dat zo vaak gaat in China, zijn er genoeg geruchten maar weinig duidelijkheid. Zo gaan er geruchten dat hij aan de zijlijn is gezet vanwege een buitenechtelijke relatie. Of zou hij om een nog onbekende reden in ongenade zijn gevallen bij Xi.

Mysterieus lot

In dat geval kan hem een soortgelijk lot wachten als Meng Hongwei. De oud-topman van Interpol verdween in september 2018 op raadselachtige wijze tijdens zijn bezoek aan China. Voor die functie was hij jarenlang een kopstuk binnen de Communistische Partij. Een week na zijn verdwijning bleek Meng te zijn opgepakt door de Chinese autoriteiten en werd hij beschuldigd van corruptie. Hij kreeg uiteindelijk 13,5 jaar.

Het kan ook anders aflopen. Zo verdween Xi Jinping zélf twee weken, vlak voor hij werd gekozen tot partijleider in 2012. Die verdwijning heeft veel overeenkomsten met de verdwijning van Qin. Zo werden ook toen ‘gezondheidsproblemen’ als reden gegeven voor Xi's afwezigheid. De naam van Xi werd geblokkeerd op het Chinese internet om de geruchtenstroom in te dammen. En net als nu werden plotseling afspraken met buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders geannuleerd.

Na twee weken dook Xi's naam plotseling weer op. Een politiek commentator maakte toen namens zijn familie bekend dat Xi goed herstelt van zijn ‘gezondheidsproblemen'. Wat er precies aan de hand was, is nooit duidelijk geworden.

