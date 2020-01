Waar gaan de Luanda Leaks over?

Angola: een van de corruptste landen ter wereld

Nadat Angola in 1975 onafhankelijk was geworden van Portugal, brak al snel een bloedige burgeroorlog uit tussen het heersende MPLA en de rebellen van Unita. De oorlog duurde tot 2002 en kostte aan zeker een half miljoen mensen het leven.

Na het einde van de oorlog groeide de Angolese economie als kool dankzij de grote oliereserves en andere natuurlijke rijkdommen in het land, zoals diamantmijnen. Toch leeft de helft van alle Angolezen in armoede, en is de kindersterfte in het land een van de hoogste ter wereld: acht op de honderd kinderen overlijden vóór hun vijfde verjaardag. Veel van de olieopbrengsten komen terecht in de zakken van een kleine elite die gelieerd is aan de regerende MPLA-partij. Investeringen in publieke voorzieningen komen nauwelijks tot stand, en Angola is volgens Transparency International een van de corruptste landen ter wereld.

Sinds de mondiale olieprijzen in 2014 kelderden, verkeert Angola in een diepe economische crisis. Een op de drie Angolezen is inmiddels werkloos.