Waar eindigt Navalny’s kruistocht tegen het Kremlin?

Dapper was het zonder meer hoe de Russische oppositieleider Aleksej Navalny afgelopen zondag aankwam in het land waar hij in augustus nog vergiftigd werd. Tegelijkertijd had hij vanuit politiek oogpunt geen andere keus. Navalny had weliswaar in Duitsland asiel aan kunnen vragen en op afstand zijn strijd tegen president Poetin voort kunnen zetten, maar de praktijk leert dat verzet op afstand meestal een stille dood sterft.

En dus keerde Navalny terug. Misschien hoopte hij ergens wel dat zijn terugkeer net zoveel teweeg zou brengen als de terugkeer van die andere Russische dissident meer dan een eeuw geleden: Vladimir Lenin. Niets bleek echter minder waar. Terwijl Lenins terugkeer naar Rusland in 1917 het startschot was voor een communistische revolutie, was Navalny’s thuiskomst eerder glansloos dan revolutionair.

Wat heet, Navalny had koud voet op Russische bodem gezet of hij zat al op de achterbank van een arrestatiebusje onderweg naar een politiebureau. Nog geen 24 uur later oordeelde een rechter op datzelfde politiebureau – en dus niet in een rechtbank – in een zelfs voor Russische begrippen ongeëvenaard staaltje snelrecht dat Navalny in ieder geval dertig dagen in voorarrest moet blijven.

Wordt hij een martelaar of dooft zijn ster langzaam uit?

Op 2 februari krijgt hij naar alle waarschijnlijkheid te horen of hij 3,5 jaar de cel in moet vanwege het schenden van de voorwaarden van een voorwaardelijke celstraf. Mocht het tot een veroordeling komen – en alles wijst daarop –, dan is de vraag hoe Navalny’s toekomst eruit gaat zien. Wordt hij een martelaar in gevangenschap of dooft zijn ster langzaam uit?

De voortekenen wijzen op het laatste. Inmiddels zit de anti-corruptieactivist in een cel in de beruchte Matrosskaja Tisjina-gevangenis in het noordoosten van Moskou. Dat gegeven alleen al staat bol van de symboliek. Want Navalny is niet de eerste politieke tegenstander van Poetin die in dit cellencomplex belandt. Oliemagnaat Michail Chodorkovski eindigde hier in 2003 eveneens achter slot en grendel.

Ook Chodorkovski waagde het destijds de macht van Poetin uit te dagen. Als represaille voor dat ongewenste politieke avontuur annexeerde het Kremlin zijn oliebedrijf Joekos. Chodorkovski zelf werd veroordeeld, verdween in een donker hol in Siberië, kreeg na bijna tien jaar gratie, ging in ballingschap in Zwitserland en kijkt sindsdien tandeloos toe hoe Poetin nog altijd op het pluche zit in het Kremlin.

Het is een historisch sjabloon dat moeiteloos op Navalny toe te passen is. Want ondanks de enorme internationale verontwaardiging omtrent zijn arrestatie, is de oppositieleider in eigen land een stuk minder bekend dan menigeen aanneemt. Navalny geniet met name onder hoogopgeleide jongeren steun. Zij kennen hem van zijn YouTube-kanaal waar hij de systemische corruptie in Rusland blootlegt.

Maar het overgrote deel van de Russen kent hem niet of wantrouwt hem, mede dankzij de efficiënte propagandamachine van het Kremlin die hem consequent als spion van het Westen afschildert. Een recente enquête van het onafhankelijke Levada Centrum wees uit dat slechts twintig procent van de ondervraagden Navalny’s activiteiten steunt. Daarnaast denkt het merendeel van de Russen dat zijn vergiftiging een door hem zelf opgezette publiciteitsstunt is.

Elk risico is er één te veel

Met die cijfers in het achterhoofd wekt het weinig verbazing dat het in Rusland akelig stil bleef toen Navalny afgelopen zomer werd vergiftigd. Grote demonstraties bleven uit. Dat gebrek aan collectieve sympathie biedt het Kremlin nu de mogelijkheid om de kwestie-Navalny voor eens en voor altijd achter zich te laten. En dus proberen de machtshebbers hem zonder al te veel poespas weg te moffelen. Want elk risico is er één te veel. Zeker in een verkiezingsjaar.

Zelf riep Navalny zijn gevolg maandag in een video hoe dan ook op ‘niet bang te zijn’ en op 23 januari massaal ‘de straat op te gaan’. Maar veel Russen denken waarschijnlijk wel twee keer na voordat ze op de barricades klimmen. Zeker nu nieuwe repressieve wetten met het oog op de aanstaande parlementsverkiezingen in september openbare demonstraties feitelijk geheel verbieden.

“Ga niet voor mij, maar voor jezelf en voor jouw toekomst”, formuleerde Navalny het daarom op YouTube. Hij klonk strijdbaar als altijd. Maar ergens in zijn hoofd moet het inmiddels toch ook flink spoken. Want als er geen protesten op gang komen, zal zijn weg naar een kamp in Siberië of een ander gevang geruisloos verlopen. Dan volgt er geen martelaarschap, maar vergetelheid. En in dat geval zal Navalny niet de geschiedenisboeken ingaan als een tweede Lenin, maar als een tweede Chodorkovski.

