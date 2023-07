VS zetten levering clustermunitie aan Oekraïne door, ondanks ethische bezwaren

Deze week werd bekend dat de Verenigde Staten controversiële clusterbommen wil gaan leveren aan Oekraïne. Het soort munitie dat door de meeste westerse landen in de ban is gedaan. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) riep Amerika meteen op om het besluit te heroverwegen, nadat in media berichten opdoken dat Washington het groene licht had gegeven voor de zending. “Het leveren van deze wapens leidt onvermijdelijk tot langdurig lijden voor burgers en zou de internationale afkeuring van het gebruik ervan ondermijnen”, aldus HRW.

De organisatie publiceerde daarbij een onderzoek waaruit blijkt dat niet alleen Rusland, maar ook Oekraïne clustermunitie gebruikt in de oorlog. Zo vielen er volgens HRW vorig jaar zeker acht burgerdoden na Oekraïens bombardement met clustermunitie in de buurt van Izjoem. “Clusterbommen die door Rusland en Oekraïne worden gebruikt, doden nu burgers en zullen dat nog vele jaren blijven doen.”

Oncontroleerbaarheid

De bezwaren tegen de inzet van clusterwapens hebben te maken met de oncontroleerbaarheid van de bommen. Een clusterbom bevat honderden kleine explosieven die over een groot oppervlak worden uitgeworpen en tot ontploffing komen. Alles wat zich daaronder bevindt, kan worden geraakt. Het probleem van clustermunitie zit hem in precies dat woordje ‘kan’: veel clustermunitie komt niet direct tot ontploffing en kan nog jaren na een oorlog tot nare ongelukken leiden voor de plaatselijke bevolking.

Om die reden is in 2008 een Verdrag inzake Clustermunitie opgesteld, waarbij meer dan 110 landen zijn aangesloten. Oekraïne, Amerika en Rusland hebben het verdrag niet ondertekend en zijn dus niet gebonden aan de bepalingen, die het gebruik, de productie, opslag, maar ook de doorvoer van de wapens verbieden.

In Amerika zelf bestaan ook zorgen over clustermunitie. Zo is daar een wet die verbiedt om clustermunitie te leveren, als het ‘uitvalpercentage’ hoger is dan 1 procent. Volgens een studie van het Pentagon komt ongeveer 2,35 procent van de clustermunitie die voor Oekraïne bestemd is, niet tot ontploffing. President Biden zal volgens The Washington Post het juridische verbod omzeilen door gebruik te maken van zijn bijzondere presidentiële bevoegdheden.

Psycho-emotionele impact

Oekraïne kan het zich niet permitteren om de wapens buiten beschouwing te laten. De Russen hebben zich goed ingegraven en een brede verdedigingslinie opgebouwd in de afgelopen maanden, waaronder een heel stelsel van loopgraven. De Russen kunnen geraakt worden met gerichte artilleriebeschietingen, drones en tanks, maar clustermunitie maakt die taak een stuk eenvoudiger. Bovendien gebruiken de Russen ook clustermunitie in de strijd, en wel op een grotere schaal. De Oekraïense presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak zei vrijdag dat de clustermunitie ongetwijfeld een ‘psycho-emotionele impact’ zal hebben op “de al gedemoraliseerde Russische bezettingsgroepen”. Kiev en Washington schuiven de morele bezwaren tegen het gebruik en doorvoer van de wapens dan ook opzij.

Dat geldt niet voor landen die het clustermunitieverdrag wel hebben ondertekend, waaronder Duitsland. De Duitse minister van defensie, Boris Pistorius, liet vrijdag weten dat Berlijn tegen levering is van clustermunitie aan Oekraïne, maar wilde zich niet uitlaten over landen die dat wel doen.

Berlijn mag op grond van het verdrag ook niet toestaan dat de wapens via Duits grondgebied doorgeleverd worden naar de uiteindelijke bestemming. De Amerikanen zullen de munitie daarom waarschijnlijk via de buurlanden Polen of Roemenië Oekraïne binnenkrijgen – ook deze landen zijn niet aangesloten bij het verdrag.

