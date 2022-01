VS wil duidelijkheid over dood Palestijnse Amerikaan Omar Assad (78)

Het was al laat, rond drie uur ’s ochtends, toen de 78-jarige Omar Assad twee weken geleden na een potje kaarten met wat familieleden zijn auto instapte om terug naar huis te rijden. Hij woonde op de bezette Westelijke Jordaanoever in het dorpje Jiljilya, iets ten noorden van Ramallah. Zijn huis zou hij echter niet halen: Israëlische militairen hadden een tijdelijk checkpoint in zijn dorp opgezet en haalden Assad uit zijn auto voor een ‘routinecontrole’. Een uur later werd hij gevonden in een leegstaand gebouw, geblinddoekt, blauw in het gezicht en liggend op zijn buik. Eenmaal in het ziekenhuis werd Assad doodverklaard.

De zaak heeft de afgelopen weken veel aandacht gekregen, ook in de Verenigde Staten. Assad was Amerikaans staatsburger. In de jaren zeventig verhuisde hij met zijn vrouw naar Chicago, later naar Milwaukee in Wisconsin, waar het stel zeven kinderen grootbracht. Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen wonen nog altijd in de VS. Behalve het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken eist ook de senator van Wisconsin Tammy Baldwin een uitgebreid onderzoek.

Geblinddoekt op de buik gelegd

De precieze omstandigheden rond de dood van Assad waren lange tijd onduidelijk. Aanvankelijk bracht het Israëlische leger een verklaring naar buiten waarin het impliceerde dat de militairen Assad in goede gezondheid hadden laten gaan na zijn arrestatie. Maar volgens enkele Palestijnse getuigen, die later die nacht waren aangehouden en naar hetzelfde leegstaande gebouw waren gebracht, lag Assad geblinddoekt op zijn buik toen de militairen zich terugtrokken en reageerde hij toen al niet meer. Volgens de familiedokter van Assad leed hij ook aan de chronische longaandoening COPD, waardoor hij extra moeite gehad zou hebben om in zo’n positie te kunnen ademen.

Het officiële autopsierapport dat woensdag naar buiten kwam, verschaft iets meer duidelijkheid. Het rapport, in handen van The New York Times, stelt dat Assad waarschijnlijk is omgekomen door een plotselinge hartstilstand ‘veroorzaakt door de psychologische spanning als gevolg van het externe geweld waaraan hij werd blootgesteld’. Volgens het rapport had hij blauwe plekken op zijn hoofd, interne bloedingen in zijn oogleden door strak te zijn geblinddoekt, blauwe plekken op zijn armen en rode zwellingen op zijn polsen vanwege de tiewraps waarmee zijn handen achter zijn rug waren gebonden.

Geen verwachtingen van het Israëlische onderzoek

Israël heeft nog niet inhoudelijk op het rapport gereageerd, maar stelt dat het de zaak nog steeds onderzoekt. De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem zegt dat het niet verwacht dat het Israëlische onderzoek tot enige aanklachten of veroordelingen zal leiden. “In onze ervaring leidt dit tot niks”, vertelt woordvoerder Dror Sadot aan persbureau AP.

Assads kinderen in de VS eisen, samen met enkele leden van het Amerikaanse Congres, dat er een onafhankelijk Amerikaans onderzoek komt.

